INGA HJELP: Sakshandsamaren hos Nav innrømte at Marit Vatne hadde veldig lite pengar å leve for. Likevel kunne ho ikkje få hjelp. Saman med sonen John Sylte krev ho svar frå politikarane om kvifor så mange minstepensjonistar må leve under fattigdomsgrensa. (Brynjar Sverrir Guðmundsson)