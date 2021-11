Press mot våpenlover i USA – flere kan få væpne seg offentlig

Bevæpnede sivile patruljerte på gaten utenfor tinghuset i Kenosha i Wisconsin der Kyle Rittenhouse ble frifunnet for drap i forrige uke. Rittenhouse skjøt og drepte to personer i forbindelse med en Black Lives Matters-protest i august i fjor og fikk rettens medhold i at det skjedde i selvforsvar.

Erick Jordan hadde med seg en rifle og et håndvåpen utenfor tinghuset, og sa han ville beskytte dem som skulle holde en pressekonferanse etter dommen. Blant dem var onkelen til Jacob Blake, en svart mann som ble skutt og alvorlig skadd av hvite politimenn under en annen demonstrasjon i fjor sommer.

– Jeg har en jobb å gjøre – å beskytte disse menneskene. Det er alt, sier Jordan, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Vi er uenige om mangt, men vi kjemper, diskuterer, er enige om å være uenige og går trygt hjem, i live. Det er det som er selvforsvar, sier han, som et svar til dem på høyresiden som mener Rittenhouse ble urettmessig straffeforfulgt.

DEMONSTRASJON: Erick Jordan og hans 16 år gamle datter væpnet seg med rifler under en demonstrasjon søndag, få dager etter at Kyle Rittenhouse ble frikjent for drap på to menn i Kenosha, Wisconsin. Drapene skjedde i forbindelse med demonstrasjoner mot politivold. Rettssaken satte fyr på debatten om våpenlover, selvforsvar og borgervern i USA. (Paul Sancya/AP)

Rifle og førstehjelpsutstyr

Rittenhouse hadde tatt med seg et halvautomatisk våpen og førstehjelpsutstyr og reist utenbysfra, ifølge ham selv for å beskytte butikker og annen eiendom mot plyndringen som fant sted mens demonstrasjonene pågikk. Han var 17 år da drapene skjedde.

Blant dem som er glad for frifinnelsen, er Mark McCloskey. Han erklærte seg skyldig i lovbrudd etter at han og kona stilte seg opp med våpen utenfor hjemmet sitt i St. Louis i 2020 da Black Lives Matter-protestene pågikk. Nå er han kandidat for Republikanerne i delstatsvalget i Missouri.

Dommen mot Rittenhouse viser at folk har rett til å beskytte seg mot mobben, mener McCloskey.

Også en annen rettssak kaster lys over utviklingen. I saken er tre menn dømt for å ha skutt og drept Ahmaud Arbery, en 25 år gammel svart mann, i Georgia. Vitnemålene i saken tyder på at det er vanlig med væpnede sivile patruljer i nabolaget der drapet skjedde.

AKSEPT: En politimann snakker med en demonstrant som bærer på en rifle utenfor tinghuset i Kenosha i Wisconsin mens rettssaken mot Kyle Rittenhouse pågikk i forrige uke. Det blir mer og mer akseptert å bære våpen på offentlig sted i USA. (Paul Sancya/AP)

Grunnlovsfestet

Retten til å eie våpen er grunnlovsfestet i USA, og det er vid adgang til å eie våpen til bruk på jakt, i skytesport eller til å forsvare seg. Domsavgjørelser har lagt begrensninger som skal beskytte folk mot vold.

Nå er balansen mellom disse hensynene i ferd med å flytte på seg. Over hele landet blir det mer godtatt at folk bærer våpen offentlig, enten åpent eller skjult, avhengig av delstatslovgivningen. Det skjer samtidig med at landet opplever økende politisk splittelse og konflikter mellom ulike folkegrupper.

«Stand your ground»

Flere delstater er i ferd med å endre lovgivningen. Seks delstater har i år fjernet krav om at man må ha en egen tillatelse for å bære våpen offentlig, ifølge Giffords Law Center to Prevent Gun Violence. 30 delstater har innført lover som innebærer at man kan åpne ild i stedet for å søke beskyttelse – også omtalt som «stand your ground».

Samtidig øker våpensalget – og antall skyteepisoder. Nesten 18.500 mennesker har blitt drept, mistet livet som følge av uhell med skytevåpen eller i selvforsvar i USA hittil i år, ifølge nettsiden Gun Violence Archive. I fjor endte tallet på 19.411 og året før der var det 15.4448, ifølge deres oversikt.

DISKUSJON: Demonstranter i diskusjon utenfor tinghuset i Kenosha, der Kyle Rittenhouse ble frikjent for drap. På den ene siden står dem som mener at folk må ha rett til å forsvare seg og privat eiendom med våpen. På den andre siden står dem som mener Rittenhouse er en rasist som burde vært dømt for drap. (Paul Sancya/AP)

Frykter våpendom i Høyesterett

Nå er New Yorks våpenlov, som er blant de strengeste i landet, til behandling i landets øverste domstol og flere frykter at flere delstater kan bli tvunget til å liberalisere reglene.

Loven sier at en person kan få tillatelse til å bære våpen på offentlig sted dersom man kan vise til et faktisk behov for å ha våpenet. Våpenet skal være skjult, ikke synlig.

Den påtroppende New York-ordføreren Eric Adams, som tilhører det demokratiske partiet, frykter følgene dersom delstaten taper. En oppskrift på katastrofe, ifølge ham. Han spår at det vil føre til flere skyteepisoder

– Vi trenger færre mennesker med våpen, ikke flere, konstaterer han, ifølge The New York Times.

Tilhengerne av mer liberale våpenlover i New York hevder det fortsatt vil være uvanlig med væpnede konfrontasjoner.

Men det er også tendenser i retning av innstramminger i USA. Det skjer etter stormingen av Capitol Hill i Washington i januar i år og etter at FBI i fjor avslørte planer om å storme delstatsmyndighetenes hovedsete i Michigan i fjor.

Flere stater, som Michigan og New Mexico forbød våpen ved delstatsmyndighetenes hovedkvarterer og Montana og Utah har også strammet inn reglene for å bære våpen på offentlige steder.