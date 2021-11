Ap vil ha Masud Gharahkhani som ny stortingspresident

Kari Henriksen (66) fra Vest-Agder innstilles som ny fjerde visepresident av Arbeiderpartiet. Det betyr at Sverre Myrli fra Akershus ryker ut av presidentskapet. Myrli ble valgt til Stortingets fjerde visepresident så sent som 9. oktober.

Gharahkhani har vært leder for Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg og har inntil nå vært andre nestleder i næringskomiteen på Stortinget.

Iranskfødte Gharahkhani er stortingsrepresentant for Buskerud. Han er fra Skotselv i Øvre Eiker, og han har hatt fast plass på Stortinget siden 2017.

Gharahkhani overtar etter alle solemerker etter Eva Kristin Hansen (Ap), som varslet sin avgang etter at Adresseavisen i forrige uke avslørte at hun i perioden fra 2014 til 2017 kan ha fått pendlerbolig av Stortinget uten å ha krav på det.

Gharahkhani presenteres som partiets kandidat klokka 9.45 i Vandrehallen på Stortinget. I en pressemelding bekrefter Ap også at Kari Henriksen innstilles som fjerde visepresident.

