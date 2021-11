Ap og Sp faller på ny måling – SV og Rødt rekordsterke sammen

Galluphøsten etter stortingsvalget har jevnt over vist at velgerne sto ved partivalget de tok. På Norstats novembermåling for Vårt Land er bildet annerledes:

Ap fall fra 28 prosent i oktober til 24,3 prosent.

Regjeringspartner Sp synker med 1,6 prosentpoeng

Samlet ligger de to partiene nær fire prosent under valgresultatet i september.

To røde partier gir Støre-regjeringen pes: SV får med 9,9 prosent sitt nest beste resultat siden 2005. Rødt setter rekord på våre målinger med hele 6,5 prosent.

To røde spiser seg innpå Ap

De to partiene til venstre for Ap ville samlet fått hele 30 mandater – mot Aps 45. Den radikale venstresiden ville vært historisk sterk i Stortinget om valget var nå.

– Spørsmålet er Aps store tilbakegang er et enkeltstående tilfelle eller et varsel om at flere slike noteringer kan komme fremover, sier valgforsker Bernt Aardal ved Institutt for samfunnsforskning.

Aps store tilbakegang og Rødts fremgang på 1,8 prosentpoeng er statistisk sikre i målingen.

Valgforsker: Ap i kjent klemme

Siden stortingsvalget og sterke tall i oktober, har det skjedd noe i Aps landskap: En av fem ville ikke stemt Ap på nytt. SV jafser velgere – hele 20.000 flere enn forrige måned. Også Rødt og Venstre forsyner seg merkbart. Aps oppslutning er den laveste på et halvår.

– Det ligner klemma Ap sto i årene før valget. Partiet har et «flankeproblem», med merkbart tap til andre på venstresiden, påpeker Aardal.

REKORD-STERKE: Sammen ville partiene til Rødt-leder Bjørnar Moxnes og SV-leder Audun Lysbakken fått tilsammen 30 representanter på Stortinget. Var det valg nå, ville rød styrke til venstre for Ap vært historisk sterk. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Ikke «presidentsmell» – heller budsjettsmell

Valgforskeren mener det for tidlig å fastslå at penderboligsaken i uken målingen ble tatt opp, har skadet partiet. Den tvang Aps stortingspresident til å trekke seg.

Ap og Sps tilleggsbudsjett – med begrenset mulighet til å innfri valgløfter – kan ha skapt uro blant velgere.

– Mange har nok hatt store forventninger til regjeringsskiftet – og raske forandringer. Derfor kommer ikke regjeringspartienes samlede tilbakegang helt uventet, sier Aardal.

Ap: «Den siste uka har andre saker tatt fokus»

Aps partisekretær Kjersti Stenseng kommenterer tilbakegangen med å fremheve at den nye regjeringen er i gang med arbeidet for «å snu åtte års forskjellspolitikk».

– Det er store forventninger til dette arbeidet, med god grunn. Den siste uka har andre saker tatt fokus, men nå vil vi tilbake til å snakke politikk, skriver hun til Vårt Land.

– Det pågår nå intense forhandlinger for å sikre at vi bruker de store pengene på å løse fellesskapets oppgaver, sikre rettferdig fordeling og for å gi vanlige folk optimisme og framtidstro, uttaler hun.

Hos Sp er Rødt på topp i velgerfangst

Målingen er en kalddusj for regjeringspartner Sp: Partiet har ikke hatt dårligere sifre hos Norstat siden januar 2019. Med 11,6 prosent ligger partiet nær to prosent lavere enn valgresultatet.

Fallet skyldes i stor grad at flere velgere er blitt usikre, men også noe litt «historisk»: For første gang er det partiet Rødt som rapper flest velgere fra Sp.

Skuffer «regjeringsutgaven» av Sp egne velgere? Parlamentarisk leder Marit Arnstad svarer slik:

– Folk er utålmodige og det skal de være etter åtte år med Høyre-regjeringens sentraliseringsiver. De har forventninger om at Sp og Ap i regjering skal snu kursen. Nå er vi godt i gang med budsjettbehandling, der vi jobber for å ta Norge i en ny og mer rettferdig retning.

«Vi har stått frem for å ville rydde opp»

Et Rødt med rekordhøye 6,5 prosent har de siste ukene refset både regjeringen og SV for manglende kamp mot sosial ulikhet. Partiets nye velgere kommer også fra borgerlige partier.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes tror skuffelse blant dem som stemte frem forandring i høst, forklarer toppnoteringen:

– Regjeringen har vist lite handlekraft mot høye strømpriser, begått løftebrudd om feriepenger og velgere reagerer på oppslag om pendlerboliger og politikerprivilegier. Rødt har stått frem for å ville rydde opp, mener Moxnes.

GODE TIDER: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum (til venstre) sammen med Emilie Enger Mehl på Ilseng under årets valgkamp. Siden januar 2019 hadde det vært opptur, men på Vårt Lands novembermåling har velgervind snudd. (Javad Parsa/NTB)

Velger-premie for press?

Partileder Audun Lysbakken mener SVs fremgang er «vitaminer» for den jobben partiet nå gjør i tøffe budsjettforhandlinger.

– Er det en høyrøstet pressrolle utenfor regjering som nå løfter dere?

– Mange rødgrønne velgere er skuffet over at det ikke ble en rødgrønn regjering og har et håp om at vi kan gi det nye flertallet en mer rødgrønn retning. Det gjør vi både gjennom press – og invitasjoner til samarbeid, svarer Lysbakken.

Rødt og SV: Vi gir politikken et varsel

Både SV-lederen og Rødt-sjefen mener de to partienes samlede styrkeoppbygging gir norsk politikk et klart varsel:

– Høstens valg var venstresidens valg. Vi må huske at Rødt og SV samlet flere velgere enn Sp. Det var et ønske om reelle forandringer – ikke bare prat, sier Moxnes.

– Det er et signal regjeringen må ta inn over seg: Mange av dem som stemte bort den borgerlige regjeringen, har større forventninger enn de forandringene som ble fremmet i Hurdalsplattformen, sier Lysbakken.

OPPTUR: På Vårt Lands novembermåling er Frp vinner. Sylvi Listhaug (bildet) og partiet har etter valget vært spiss mot Støre-regjeringen. (Erlend Berge)

Borgerlig ro – men byks fra Frp

Med lave 3,4 prosent er MDG fortsatt plassert under sperregrensen. På borgerlig side er velgerbevegelsene små. Venstre er med 4,4 prosent fortsatt over sperren. Et KrF med ny leder er under, men går ørlite frem til 3,4 prosent.

Derimot gjør Frp et byks. Partiet er månedens gallupvinner, med fremgang på to prosentpoeng til 13 prosent. Det er partiets bestenotering på et helt år.

– Fra Frp har man den siste tiden hørt et slags ekko av den sosiale indignasjonen man hørte fra partiet i gamle tider. Man skal ikke undervurdere hvordan dette kan feste seg og gi gjenklang blant dem som er kritiske til eliter, påpeker valgforsker Aardal.

