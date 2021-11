UNE og UDI stanser returer til Etiopia

UNE slår fast at det har skjedd en kraftig forverring av situasjonen fra oktober, da Tigray-styrker begynte å ta kontroll over strategisk viktige områder. Nå nærmer de seg hovedstaden Addis Abeba, og det er nasjonal unntakstilstand i landet.

