Kunnskapsministeren stanser godkjenning av nye private skoler

– Inntil regjeringen har lagt fram et lovforslag og Stortinget har behandlet det, fryser vi behandlingen av søknader om å bli privat profilskole eller privat yrkesfagskole. Disse søknadene vil bli behandlet når nytt lovverk er på plass, sier Brenna.

– Regjeringen satser på en sterkere offentlig fellesskole for alle, og vi vil stoppe privatiseringen av skolen som vi så under den forrige regjeringen, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en uttalelse til NTB.

