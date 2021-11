Kors på kirke i Skien provoserer naboer

– Vi er stolt av korset vårt. Det er en del av vår kultur, det ser vi når det norske flagget vaier. Og for oss er det hele symbolet vårt håp og vår tro. Det er derfor vi ønsker å løfte det fram, sier han til avisen.

Prest Fred Arve Fahre ved Skauen kirke opplyser at kirketårnet er cirka 10 meter høyt. Selve korset er rundt to meter høyt. Han sier de vil lytte til både til positive og negative tilbakemeldinger

– Menigheten må gjerne ha et kors på utsiden av bygget, men det kan da ikke være nødvendig å ha lys i det, eller å plassere det så høyt oppe på tårnet, sier naboen.

Han understreker at det ikke er selve lyset som er plagsomt, men symbolikken som stråler ut av korset.

– Det lysende korset er sjenerende fordi vi lever i et boligområde med et mangfold av livssyn. Og det virker provoserende fordi det er dominerende og lyser opp 24 timer i døgnet, sier beboeren i nærområdet til den nye kirken.

– Jeg opplever det digre lysende korset på det nye kirkebygget til Det evangelisk lutherske kirkesamfunn på Skauen som svært sjenerende, heter det i et brev til byggesaksenheten i Skien kommune.

Kirkebygget, som ble innviet i august i år , ligger rett ved et etablert boligområde. Men nå har en nabo klaget til kommunen på det lysende korset i kirketårnet.

