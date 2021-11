Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide blir ny sjøfartsdirektør

– Sjøfartsdirektoratet skal bidra til å sikre Norges posisjon som en ledende sjøfartsnasjon. Med Knut Arild Hareide får Sjøfartsdirektoratet en svært godt kvalifisert leder med bred erfaring fra politikk og næringsliv. Som tidligere statsråd i flere departement kjenner han både forvaltningen og sektoren godt, og jeg ser fram til et godt samarbeid i årene fremover, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Hareide er ansatt for en åremålsperiode på seks år. Han tiltrer stillingen 1. januar 2022, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

