Sør-Afrikas ekspresident F.W. de Klerk er død

• Gikk av som president da ANC fikk et stort flertall i Sør-Afrikas første frie valg i 1994.

Da Sør Afrikas svarte majoritet i 1994 for første gang fikk avgi stemme, vant ANC-leder Nelson Mandela med overveldende flertall.

Før han ble president satt han i mange år i den sørafrikanske nasjonalforsamlingen, og han fikk sin første regjeringspost under statsminister John Vorster i 1978.

De Klerk var Sør-Afrikas siste president fra september 1989 til mai 1994 og spilte en viktig rolle i landets overgang fra hvitt mindretallsstyre til demokrati. For dette ble han sammen med ANC-leder Nelson Mandela belønnet med Nobels fredspris i 1993.

Ifølge talsmannen Dave Steward døde den tidligere presidenten i sitt hjem i Cape Town i Sør-Afrika. I sommer opplyste stiftelsen at den tidligere presidenten hadde fått påvist kreft på lungeposen.

