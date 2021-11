Polske medium: Migrantar skal ha teke seg over grensa frå Kviterussland

Fleire titals menneske skal ha klart å øydeleggje grensegjerde nær landsbyane Krynki og Bialowieza for å ta seg over grensa, melder det polske nyheitsbyrået PAP, som siterte den lokale radiostasjonen Bialystok seint tysdag kveld.

Ei talskvinne for den polske grensevaktstyrken seier ifølgje radiostasjonen at det i begge tilfelle dreier seg om gjerde og sperringar som har vorte fjerna med makt.

Nokre migrantar vart tekne tilbake til Kviterussland, medan andre klarte å flykte frå staden, opplyser ho.

Vanskeleg å stadfeste

Det er svært vanskeleg å få uavhengig stadfesting på kva som går føre seg i grenseområdet, sidan journalistar blir halde unna på begge sider av grensa.

Ulike meldingar går ut på at det er hundrevis eller fleire tusenvis av migrantar som står på den kviterussiske sida av grensa.

Polen nektar å la migrantar sleppe ulovleg over grensa og har sendt store forsterkningar til EUs yttergrense dei siste vekene. Landet har òg sett opp eit piggtrådgjerde.

Tysdag kravde Kviterusslands leiar Aleksandr Lukasjenko at migrantane må få reise gjennom Polen. I hovudsak ønskjer dei å dra til Tyskland, ikkje Polen, sa han i eit intervju.

EU skuldar regimet hans for å hente migrantar til Kviterussland og deretter sende dei mot Polens grense, som gjengjelding for at EU har innført sanksjonar mot regimet.