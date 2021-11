Norge gjenopptar bistanden til Afghanistan, men bare gjennom organisasjoner

Utenriksministeren viser til den dramatiske humanitære situasjonen i landet etter at Taliban igjen tok makten.

– Situasjonen i Afghanistan er katastrofal. 97 prosent av landets befolkning står i fare for å falle under fattigdomsgrensen, sier Huitfeldt (Ap), som understreker at den norske hjelpen ikke skal sluses gjennom Taliban.

– Vi vil kanalisere den gjennom FN-apparatet, og vi ønsker at den rettes direkte mot kvinneorganisasjoner i Afghanistan sier hun til NRK.

Norge har satt av 325 millioner kroner i støtte til Afghanistan i 2021, ifølge kanalen.

[ Ber Norge hente ut aktivister som lever farlig Afghanistan ]

Hungersnød

Norge og mange andre land stanset hjelpen til Afghanistan etter Talibans lynraske maktovertakelse i august. Den ble fulgt av en kaotisk tilbaketrekking av vestlig personell og afghanere som hadde hjulpet USA og Nato.

Taliban lovet å gjenopprette stabilitet i landet, men sliter både med internasjonale sanksjoner og blodige angrep fra ekstremistgruppen IS-K.

Siden har det oppstått en stadig mer alvorlig matkrise. I slutten av oktober advarte flere hjelpeorganisasjoner om at 22 millioner afghanere vil lide under akutt matmangel denne vinteren. Fem millioner av dem er barn.

FN-kilder uttalte til AFP at krisen i Afghanistan allerede var mer alvorlig enn situasjonen i Jemen og Syria, og at det bare er i Kongo det er verre.

– Afghanistan er nå i en av verdens verste humanitære kriser – hvis ikke den verste – og matsikkerheten har kollapset, sa David Beasley, sjef for Verdens matvareprogram (WFP).

[ Masseflukt fra Afghanistan til Iran. – Hjerteskjærende ]

Omprioritering

WFP opererer med fire ulike grader av matmangel. Afghanistan befinner seg i fase tre, som er den nest alvorligste.

Norske diplomater møtte i oktober representanter fra Taliban i Doha til samtaler om fred, stabilitet og humanitær bistand til Afghanistan.

– Formålet var først og fremst å diskutere den kritiske humanitære situasjonen for det afghanske folk, og å snakke med dem om vår sterke bekymring for afghanske kvinner og jenters rett til utdannelse og arbeid, sa statssekretær Henrik Thune i Utenriksdepartementet til VG.

Norge varslet allerede i september at penger som opprinnelig skulle gått til langsiktig bistand i Afghanistan, var omprioritert til humanitær hjelp i landet. Pengene skal gå til FN-organisasjoner som driver hjelpearbeid i landet, samt Røde Kors, opplyste Solberg-regjeringen da i en uttalelse.

[ Kutter i nødhjelp for å få penger til Aps «solidaritetspott» ]