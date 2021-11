16 lokale FN-ansatte arrestert i Etiopia

Samtidig er seks andre ansatte som tidligere var arrestert, blitt løslatt, sier FN-talsperson Stephane Dujarric tirsdag.

Dette skjer mens landet er inne i en unntakstilstand.

En kilde sier til nyhetsbyrået AFP at noen ble hentet i hjemmene sine. FN opplyser at de har begjært de ansatte løslatt.

– Vi jobber selvfølgelig aktivt med regjeringen i Etiopia for å sikre deres umiddelbare løslatelse, sa Dujarric til journalister ved FNs hovedkvarter i New York.

Situasjonen i landet er svært spent, og innbyggere er bedt om å være klare til å forsvare hovedstaden Addis Abeba fra Tigrayfolkets frigjøringsfront TPLF og Oromofolkets frigjøringshær OLA, som stadig rykker nærmere byen.

Menneskerettighetsgrupper, inkludert Amnesty, har fordømt metodene regjeringen bruker under unntakstilstanden. Den gjør det nemlig mulig for regjeringen å ransake og sette folk i varetekt uten arrestordre dersom de blir mistenkt for å støtte «terrorgrupper».

Advokater i landet sier at tallet på pågripelser av etniske tigrayer har økt den siste uken.

