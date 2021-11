Minst 91 døde etter en tankeksplosjon i Sierra Leone

Borgermesteren i Freetown, Yvonne Aki-Sawyerr, skriver i en uttalelse at ulykken skjedde da en tankbil kolliderte med en annen lastebil.

Ifølge en representant for myndighetene i landet skal flere personer være kritisk skadd etter eksplosjonen som skjedde lørdag morgen, skriver CNN .

