UD ber nordmenn forlate Etiopia – NLM må gjøre ny vurdering

– Vi har i kveld skjerpet reiserådet og oppfordrer alle norske borgere til å forlate Etiopia, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i en kommentar fredag kveld.

– Vi ber alle som ønsker oppdatert informasjon fra norske myndigheter om å registre seg på reiseregistrering.no eller i appen Reiseklar. Flyplassen i Addis Abeba er fortsatt åpen og vi anbefaler norske borgere å reise ut på kommersielle flyginger mens det er mulig, fortsetter hun.

Situasjonen i landet er uoversiktlig og uforutsigbar, og UD fraråder også norske borgere å reise til Etiopia.

Også USA ba fredag amerikanske borgere om å forlate Etiopia så fort som mulig.

Er forberedt på å reise på kort varsel

Flere norske misjonsorganisasjoner har utsendinger stasjonert i Etiopia. Torsdag kunne Vårt Land melde at Misjonssambandet har flyttet utsendingene sine slik at de nå befinner seg i nærheten av hovedstaden Addis Abeba. Misjonssambandets informasjonsleder Espen Ottosen sa da at situasjonen til de norske utsendingene opplevdes som rolig og fin, til tross for urolighetene i landet, men at de var forberedt på at dette kunne endre seg.

– Kommer vi i den situasjonen hvor det ikke lenger er trygt og stabilt, må vi evakuere, sa Ottosen.

Etter at UD nå har endret reiserådet sitt, sier han at de må gjøre en ny vurdering på hva de skal foreta seg.

– Vi har fått med oss oppfordringen fra UD og skal ta en ny vurdering i morgen tidlig. Og vi har tatt grep for at det skal være mulig for våre utsendinger å forlate Etiopia på kort varsel, skriver Ottosen i en tekstmelding til Vårt Land.

Nærmer seg Addis Abeba: – Står overfor en katastrofe

Opprørere fra Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) og Oromofolkets frigjøringshær (OLA) nærmer seg hovedstaden Addis Abeba, og det er erklært unntakstilstand i landet.

Fredag kunngjorde en allianse av ni opprørsgrupper at de vil slå seg sammen for å kjempe mot den etiopiske regjeringen.

– I Norges kontakt med partene i Etiopia og i FNs sikkerhetsråd oppfordrer vi alle parter til å legge ned våpnene og til gå i dialog. Etiopia står overfor en omfattende humanitær katastrofe. Vi har oppfordret etiopiske myndigheter til å legge til rette for full og uhindret tilgang av forsyninger og hjelpearbeidere til alle deler av landet, sier Huitfeldt.

Konflikten

Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) og tigrayene, som utgjør 6–7 prosent av Etiopias befolkning, tok full kontroll over landets militære styrker og etterretningsvesen i 1991, noe de hadde helt fram til Abiy Ahmed ble statsminister i 2018.

I begynnelsen av november 2020 tok soldater fra TPLF kontroll over regjeringsstyrkenes store militærbase utenfor Mekele. Der sikret de seg også store mengder våpen, inkludert raketter. Få dager senere beordret Abiy en stor militæroffensiv mot Tigray-regionen.

Det kom en rekke meldinger og rapporter om massakrer og massevoldtekter fra området. Flere TPLF-ledere ble også likvidert i tiden etter.

Kampene har siden fortsatt og spredt seg til naboregionene Afar og Amhara, og TPLFs styrker nærmer seg nå hovedstaden Addis Abeba.

