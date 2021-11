Ny ekstremismekommisjon skal granske 22. juli

Regjeringen går nå i gang med å lage mandat og velge ut hvem som skal sitte i kommisjonen.

– Meningen er å se på bakenforliggende årsaker – hvordan og hvorfor ekstremisme oppstår, sier Støre til NTB.

Fredag morgen tok han med seg Tysklands president Frank-Walter Steinmeier og kona Elke Büdenbender til tåkelagte Utøya.

I om lag to timer gikk de rundt på øya, med et stort presseoppbud av særlig tyske journalister på slep. Til Steinmeier fortalte Støre om sine mange turer til øya gjennom årene.

– Men jeg har faktisk aldri vært her i november, sa han.

Til pressen sa Støre at det alltid gjør et sterkt inntrykk å komme til Utøya.

Han kalte Steinmeier en venn av både Norge og Arbeiderpartiet og en stor figur i europeisk politikk. Besøket markerer et verdifellesskap som er helt nødvendig i kampen mot ekstremisme, mener statsministeren.

Utøya 20211105. NORGESBESØK: Den tyske forbundspresidenten Frank-Walter Steinmeier, hans kone Elke Büdenbender og statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Utøya på sitt Norgesbesøk. (Heiko Junge/NTB)

Markerte bursdagen til et av ofrene

Særlig omvisningen i Hegnhuset virket å gjøre inntrykk på det tyske presidentparet. Bygningen er læringssenteret på Utøya og er bygget rundt Kafébygget der 13 personer ble drept under terrorangrepet i 2011.

Delegasjonen benyttet anledningen til å markere bursdagen til Johannes Buø, som bare var 14 år gammel da han ble drept 22. juli. Han var et av de yngste ofrene på Utøya.

Fredag skulle han blitt 25 år. Ved minnesmerket festet Steinmeier roser ved navnet til Buø.

Presidenten fikk også møte flere overlevende, og han roste måten Utøya brukes til læring og til å minnes på.

– Det dere har gjort her, er ikke bare imponerende, men det berører oss dypt. Dere har bygget det nye uten å ødelegge det gamle, sa Steinmeier og takket for at han fikk lov til å komme til øya.

Symbolsk

Det var AUF som i vår foreslo at det skal oppnevnes en ekstremismekommisjon. AUF-leder Astrid Hoem er stolt over at kommisjonen nå blir et faktum.

– Dette foreslo vi i mars, og nå er dette en del av norsk politikk, sa Hoem.

Forslaget ble til nettopp på Utøya.

– Det er symbolsk og sterkt, men også riktig å gjøre dette her. Kommisjonen ble både foreslått her og nå blir den også lansert her, sier hun.

Hun håper at kommisjonen bidrar til at samtalen om 22. juli fortsetter.

– Samtalen kan ikke stoppe etter tiårsmarkeringen. Jeg er redd for at hvis vi blir stille, så lærer vi ikke av historien og forhindrer at den gjentar seg.

BESØK: Den tyske forbundspresidenten Frank-Walter Steinmeier og statsminister Jonas Gahr Støre på MS Thorbjørn på vei over til Utøya. Foto: Heiko Junge / NTB. (Heiko Junge/NTB)

Ferdige om to års tid

AUF foreslo at kommisjonen skal se på oppveksten til både Anders Behring Breivik, Philip Manshaus og islamske fremmedkrigere.

Støre vil ikke si om dette blir en del av mandatet, men påpeker at studier viser at utenforskap er en årsak til at noen rekrutteres til radikale, ekstremistiske miljøer.

– Det har vi sett i Norge og i andre land. Det blir et tema, uten at jeg vil knytte det til bestemt person.

Målet er at kommisjonen skal være ferdig med sitt arbeid midtveis inn i denne stortingsperioden.

Kan bli aktuelt med lovforslag

Støre vil foreløpig si lite om kommisjonens mandat, men sier at kunnskap om holdninger er det viktigste ved kommisjonens arbeid.

– Men vi får se om det er naturlig å foreslå lover og regler. Det som har vært AUFs budskap, har vært å forstå hvor holdninger oppstår og overgangen fra holdninger til handlinger, sier han.

77 mennesker ble drept i angrepene 22. juli 2011, 69 av dem på AUFs sommerleir på Utøya.