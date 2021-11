Etiopia erklærer nasjonal unntakstilstand

Alle som mistenkes for bånd til dem regjeringen anser som terrorgrupper, kan også bli arrestert uten noen rettslig kjennelse.

Blant annet vil unntakstilstanden åpne for å opprette veisperringer, stanse samferdselstjenester og innføre portforbud, samt for militær overtakelse av områder, opplyser regjeringens ministerråd.

Tigrayfolkets frigjøringsfront (TPLF) har de siste par dagene erobret to viktige byer og rykker tilsynelatende fram mot hovedstaden Addis Abeba.

– Unntakstilstanden har som mål å beskytte sivile fra forbrytelser som begås av terrorgruppa TPLF i flere deler av landet, melder kringkasteren Fana og legger til at nasjonalforsamlingen ventes å godkjenne beslutningen innen 24 timer.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!