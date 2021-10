Kirken mistet hver femte frivillige i korona-året

I 2019 jobbet rundt 95.000 som frivillige for kirken, og dette antallet hadde ligget stabilt i flere år. I fjor var antallet sunket til 75.000, skriver Dagen.

Dette kan likevel tolkes som et brukbart resultat i et år hvor svært mange arrangementer og aktiviteter har vært avlyst, heter det i Den norske kirkes årsmelding.

– Jeg er egentlig litt imponert over at vi etter så mye nedstengning fortsatt hadde 75.000 frivillige i sving i pandemiåret 2020. Det er ganske imponerende at man fikk til såpass mye aktivitet som et slikt tall skal tilsi, sier leder Kristin Gunleiksrud Raaum i Kirkerådet til avisen.

Størst frafall har det vært innen kulturarbeid (43 prosent), samt innen arbeid for barn (36 prosent) og for ungdom (34 prosent).

