Amerikansk etterretning: Trolig umulig å finne ut hvor covid-19 stammer fra

Uttalelsen kom i en ny versjon av en utredning fra USAs etterretningssjef (DNI) fredag. Den nye versjonen er en utvidelse av den utredningen som president Joe Biden beordret i begynnelsen av sin presidentperiode og som ble sluppet i august.

Den gangen kom man fram til at viruset etter alt å dømme ikke er skapt i et laboratorium. De ulike etterretningsanalytikerne var imidlertid uenige om hvorvidt den første smitteoverføringen skjedde i et naturlig møte mellom dyr og menneske eller om viruset lekket fra et laboratorium i Wuhan.

Dette konkluderer man altså nå med at man trolig aldri vil finne ut.

