USA har utstedt sitt første kjønnsnøytrale pass

Under president Joe Bidens ledelse har amerikanere fått muligheten til å velge kjønn på passet sitt. Tidligere har det krevd medisinsk bekreftelse dersom amerikanere ønsket å oppgi et annet kjønn enn det som står i fødselsattesten.

– I anledning denne passutstedelsen vil jeg gjenta utenriksdepartementets forpliktelse til å fremme frihet, verdighet og likestilling for alle mennesker, inkludert LHBT-personer, sier Ned Price, talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet.

