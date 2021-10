Tidligere KrF-topp Hans Fredrik Grøvan dropper etterlønn

– Jeg vil bidra ut fra de forutsetninger jeg har. Jeg kjenner at jeg fortsatt har energi og pågangsmot til å holde på med noe meningsfylt. Gjennom å ha eget firma kan jeg styre selv hva jeg velger å si ja til, forteller Grøvan.

Grøvan var stortingsrepresentant for KrF fra Vest-Agder fra 2013 til 2021, men tok ikke gjenvalg i år. Før dette hadde han sittet tre perioder som ordfører i Lyngdal. Han ønsker ikke å ta de tre månedene med etterlønn som tidligere stortingsrepresentanter har krav på.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!