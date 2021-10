16 drept i angrep mot moské i Nigeria

Flere av gjengene er infiltrert av jihadister som lenge har kjempet for opprettelse av en islamsk stat nordøst i landet

Kriminelle bander har lenge terrorisert de sentrale og nordvestre delene av Nigeria, der de slår til mot landsbyer, plyndrer og dreper, bortfører skoleelever og studenter og krever løsepenger for dem.

– Bandittene skjøt og drepte 16 mennesker som ba inne i moskeen, forteller en talsmann for regjeringen, Ahmed Ibrahim Matane.

Væpnede menn på motorsykkel tok seg mandag inn i landsbyen Maza-Kuka i det sentrale Nigeria og åpnet ild under morgenbønnen i moskeen.

