USAs høyesterett skal behandle Texas’ abortlov

President Joe Bidens regjering har bedt høyesterett om å blokkere loven som forbyr abort etter seks uker. Dommerne sier fredag at de skal bestemme seg for hvorvidt den føderale regjeringen har rett til å gjennomføre søksmål mot loven.

Høyesterettsdommerne utsetter samtidig en avgjørelse om hvorvidt de vil suspendere Texas-loven mens saken pågår.

Fokus i høyesteretten vil da ikke være på abortforbudet, men på om justisdepartementet kan saksøke og få en rettskjennelse som effektivt forhindrer at loven blir håndhevet, sa høyesterett i en korte kjennelse fredag.

80 prosent fall

Det betyr at den strenge abortloven inntil videre blir stående i Texas. Ifølge klinikker har loven ført til en reduksjon på 80 prosent i gjennomførte aborter i USAs nest største delstat.

Loven forbyr aborter etter at hjerteaktivitet kan registreres hos fosteret, noe som vanligvis er rundt seks uker inn i svangerskapet. Det er før mange kvinner i det hele tatt vet at de er gravide.

Lignende lover er vedtatt i en rekke andre republikansk-styrte delstater, men hittil er alle stanset i høyesterett fordi de strider mot Roe vs. Wade-kjennelsen i USAs høyesterett i 1973, som fastslår kvinners rett til abort.

Biden lovet kamp

Sammensetningen av dommere i høyesterett ble imidlertid endret i perioden da Donald Trump var president. Han utnevnte tre dommere som regnes som konservative.

Biden har omtalt Texas-loven som ekstrem og kalt den et «åpenlyst brudd på den grunnlovsfestede rettigheten etablert av Roe vs. Wade, som har dannet presedens i nesten et halvt århundre».

– Min administrasjon vil forsvare og beskytte den rettigheten, sa Biden i en uttalelse i september.

