KrFU snur - nå støtter de Bollestad som ny partileder

Ledervalget avgjøres på landsmøtet 13. november. Valgkomiteen har varslet at deres innstilling kommer i begynnelsen av måneden.

– Olaug og Dag-Inge vil være et godt team i ledelsen. De har ulik erfaring og vil kunne henvende seg til ulike velgergrupper. Vi tror Dag-Inge vil være en god nestleder, sier Bjuland.

Ungdomsorganisasjonen vil samtidig ha Ulstein som første nestleder, noe han selv også har gitt uttrykk om at han ønsker.

KrFs ungdomsorganisasjon gikk tidlig ut og erklærte at Dag-Inge Ulstein var deres foretrukne valg. Etter at Ulstein trakk sitt kandidatur, har KrFU gjennom en ny høringsrunde samlet seg om Bollestad.

