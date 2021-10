Flere enn noen gang tvangsreturnert

På samme tidspunkt i fjor var 6.500 personer uttransportert, noe som betyr at det har vært mer enn dobbelt så mange i år i samme periode. Årsaken til økningen er innreiserestriksjonene som ble innført under koronapandemien i januar.

Over 90 prosent har fått bortvisningsvedtak med hjemmel i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen.

