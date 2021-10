Gjengleder truer med å drepe bortførte misjonærer

USAs utenriksminister Antony Blinken sier at landet gjør alt det kan for å frigjøre de bortførte.

Tirsdag ble det kjent at kidnapperne krever løsepenger på 1 million dollar for hver av de 17 misjonærene. Det er fem barn blant de kidnappede, den yngste er kun 8 måneder gammel.

Han truet også statsminister Ariel Henry og sjefen for Haitis nasjonale politi, Léon Charles.

Lederen Wilson Joseph kom med truslene via en video som ble publisert i sosiale medier torsdag.

