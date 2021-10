Nazi-tiltalt 96-åring for retten i Tyskland

Irmgard Furchner ble pågrepet da hun tidligere i høst stakk av fra pleiehjemmet hun bor på, da rettssaken opprinnelig skulle starte 30. september i Itzehoe i nærheten av Hamburg.

96-åringen er den første kvinnen på mange tiår som straffeforfølges for forbrytelser under nazistenes regime.

Hun anklages for medvirkning til drap på over 11.000 mennesker mellom 1943 og 1945 i Stutthof i det okkuperte Polen.

Furchner var sekretær for SS-kommandanten i leiren. Hun ankom rettssalen tirsdag i rullestol for å høre påtalemyndigheten lese opp tiltalen mot henne. Hun vil foreløpig ikke svare på noen spørsmål i saken, opplyste hennes forsvarer.

96-åringen stilles for en ungdomsdomstol ettersom hun var under 21 år da hun begikk de påståtte forbrytelsene.

– Sentral rolle

I perioden juni 1943 til april 1945 jobbet hun i konsentrasjonsleiren under leirens leder Paul Werner Hoppe. Påtalemyndigheten viser til at hun var ansvarlig for ledelsens korrespondanse og gjennom dette bidro til drift av leiren.

– Hennes rolle ga henne kunnskap om alle hendelser og alt som foregikk på Stutthof, inkludert massedrap, sa aktor Mazi Wantzen.

I et brev til retten i forkant av det første rettsmøtet i september forklarte Furchner at hun ikke ønsket å møte i retten personlig. At hun stakk av, viste forakt for overlevende, så vel som rettsstatsprinsipper, sa visepresident Christoph Heubner i den internasjonale Auschwitz-komiteen den gang.

– Hvis hun er frisk nok til å stikke av, er hun frisk nok til å gå i fengsel, tvitret Efraim Zuroff, en amerikansk-israelsk nazi-jeger, som har spilt en framtredende rolle i å få tidligere krigsforbrytere stilt for retten.

En rettsbetjent trillet Furchner inn i rettslokalet i rullestol. Hodet var dekket av et tørkle, og hun bar et munnbind som skjulte ansiktet.

Nest eldste tiltalte

På samme tid som Furchner opprinnelig skulle møtt i retten, startet saken mot en 100 år gammel tidligere vakt fra konsentrasjonsleiren Sachsenhausen. Vakten, som sto tiltalt for medvirkning til drap på 3.518 mennesker, nektet straffskyld og fortalte retten at han ikke kjente til hva som foregikk i leiren.

Leirvakten og sekretæren er de to eldste som er tiltalt for sine angivelige rolle i nazistenes leirer. 76 år etter at andre verdenskrig tok slutt, er tiden i ferd med å renne ut for å stille folk for retten. Men påtalemyndigheten har fortsatt åtte saker til vurdering, ifølge enheten som etterforsker forbrytelsene.

I løpet av de siste årene har flere saker måttet avbrytes fordi den tiltalte enten døde eller ikke var frisk nok til å bli stilt for retten. Den siste dommen som er falt i en lignende sak, gjaldt den 93 år gamle tidligere SS-vakten Bruno Dey, som fikk to års betinget fengsel i juli i år.

