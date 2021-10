Israels tidligere president Shimon Peres anklages for overgrep mot kvinner

Den tidligere arbeiderpartipolitikeren Colette Avital kom nylig med anklagen i et lengre intervju med den israelske avisa Haaretz.

I intervjuet fortalte den nå 81 år gamle Avital, som i mange år var en nær medarbeider av Peres og satt i Knesset for det israelske arbeiderpartiet, hvordan han flere ganger overfalt henne og forsøkte å kysse og beføle henne. En av hendelsene fant sted da han var statsminister i 1984.

– Som en som i årevis har kjempet mot seksuelle overgrep mot kvinner, ville jeg ha vært et dårlig eksempel dersom jeg unnlot å fortelle sannheten. Dagens unge kvinner må få vite at de ikke trenger å bli ofre og bære det med seg i årevis, sa Avital.

[ Debattleder Dana Wanounou: «Som barn lærte voksne meg at det slett ikke var kult å være verken jøde eller israelsk. Det var flaut.» ]

Forferdelige minner

Lørdag ble en tidligere sekretær av Peres intervjuet anonymt av den israelske TV-stasjonen Channel 12 og fortalte en tilsvarende historie om hvordan Peres flere ganger tvang henne opp mot en vegg og forsøkte å kysse og beføle henne.

– Jeg har forferdelige minner om ham. Jeg har båret på dem helt til denne dag, sier kvinnen.

Haaretz sin erfarne journalist Gideon Levy er ikke overrasket over anklagene som nå rettes mot Peres.

– Jeg kjenner kvinner som ikke engang ville være alene med ham i samme rom, sier han til Channel 13.

Peres fikk Nobels fredspris i 1994, sammen med statsminister Yitzhak Rabin og PLO-leder Yasser Arafat. Her fra Oslo Rådhus tilbake i 1994. Foto: Erik Johansen/NTB (Erik Johansen/NTB)

Hendelse på hotell

En av hendelsene Avital fortalte om i Haaretz-intervjuet, fant sted på et hotell i Paris. Hun var da stasjonert ved den israelske ambassaden i den franske hovedstaden og organiserte besøkene da Peres var i byen.

Under ett av besøkene ble Avital invitert til hotellet for å spise frokost med Peres. Da hun ankom fikk hun beskjed om at frokosten «av sikkerhetsgrunner» ville finne sted på rommet hans.

Ifølge Avital ventet Peres på henne iført pyjamas og forsøkte å dytte henne ned på senga. Hun kjempet imot og forlot opprørt rommet. Avital forteller at hun meldte fra til Peres sin nære rådgiver Yossi Beilin, som også befant seg på hotellet, men han skal ikke ha foretatt seg noe.

Husker ikke

På spørsmål fra den israelske nettavisa Ynet News sier Beilin i dag at han ikke husker hendelsen.

– Jeg husker ikke en slik hendelse, og jeg ble definitivt ikke fortalt at Peres oppførte seg slik. Jeg ble overrasket da jeg fikk høre om dette, men jeg kan ikke benekte noe ettersom jeg ikke husker, sier han.

Shimon Peres hadde en lang politisk karriere, som han avsluttet som landets president fra 2007 til 2014. Han døde to år senere, 93 år gammel.

I 1994 ble han belønnet med Nobels fredspris for Oslo-avtalen, sammen med daværende statsminister Yitzhak Rabin og PLO-leder Yasser Arafat. Beilin spilte en sentral rolle i forhandlingene som ledet fram til Oslo-avtalen.

---

Shimon Perez

Født Szymon Perski i det nåværende Hviterussland, 2. august 1923.

Emigrerte med familien til Palestina som elleveåring og endret navn til Shimon Peres.

Tidlig politisk aktiv i sionist- og kibbutzbevegelsen.

Fikk i 1947 i oppdrag å lede væpningen av den jødiske undergrunnshæren Haganah.

Hadde flere ledende stillinger i det israelske forsvarsdepartementet etter at staten Israel ble proklamert i 1948.

Sikret store våpenleveranser fra Frankrike og var sentral i arbeidet med å gjøre Israel til en atommakt.

Satt fra 1959 til 2007 i den israelske nasjonalforsamlingen Knesset for fem ulike partier.

Har vært statsminister to ganger, fra september 1984 til oktober 1986 og fra november 1995 til juni 1996.

Har vært statsråd i tolv regjeringer, blant annet utenriksminister, forsvarsminister og finansminister.

Fikk Nobels fredspris i 1994, sammen med statsminister Yitzhak Rabin og PLO-leder Yasser Arafat.

Ble valgt til president av Knesset i juli 2007 og satt til 2014.

Døde 28. september 2016, 93 år gammel.

Kilde: NTB

---