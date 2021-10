Hizbollah anklager kristne styrker for å forsøke å starte borgerkrig

Anklagene kommer etter flere sammenstøt i Beirut i forrige uke, der til sammen sju personer mistet livet, inkludert én person fra sjiamuslimske Hizbollah.

– Alle bevis peker mot at Kristne libanesiske styrker sto bak drapene, hevdet Nasrallah i en TV-tale. Han ga ikke detaljer om bevisene.

Ifølge ham ønsker Kristne libanesiske styrker å starte en borgerkrig for å etablere en kristen stat som skal styre landet. I talen sin hevdet Nasrallah også for første gang at Hizbollah har 100.000 krigere i styrkene sine.

Kaoset i Beirut brøt ut i forrige uke da Hizbollah-tilhengere samlet seg for å protestere mot dommeren Tarek Bitar, som leder etterforskningen av den massive eksplosjonen som rammet Beirut i august i fjor.

