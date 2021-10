PENSJONISTUTFORDRINGER: Min mann og jeg har ganske nylig blitt pensjonister begge to. Våre to barn har flyttet langt unna oss, og jeg har begynt å ønske meg at vi kan flytte nærmere dem. Det er så sjelden vi får se dem og jeg har så lyst til å være mer tilgjengelig for å kunne være sammen med barnebarna og være bestemor. (Illustrasjon: Børge Bredenbekk)