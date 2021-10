Sian-aktivister bortvist fra Kongsberg-moské

Fire personer er bortvist for sitt opptrinn utenfor moskeen i Kongsberg fredag ettermiddag. Det skriver Filter Nyheter. To av dem har politiet bekreftet at er tilknyttet den islamfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian).

Da personene forlot stedet, lå et grisehode og en koran igjen, skriver nettavisa, som også får bekreftet at dette er tatt hånd om:

– Dette ble fjernet av politiet. De er bortvist fram til midnatt, sier operasjonsleder André Kråkenes.

Vil provosere

Det er ikke tilfeldig at demonstrasjonen skjedde i Kongsberg, der fem personer ble drept av Espen Andersen Bråthen onsdag kveld. Han er islam-konvertitt, og har en fortid preget av kriminalitet og psykisk sykdom. Hva som var motivet til drapene er ennå uvisst, men fredag var politiet tydelige på at det ikke vurderes som terror på nåværende tidspunkt.

Da Per Thomas Omholt holdt pressekonferanse fredag ettermiddag fortalte han at politiet «jobber med masse hypoteser», men at teorien om at bakgrunnen er psykisk sykdom er styrket.

Ifølge Filter fikk Sør-Øst politidistrikt melding om moské-demonstrasjonen en halvtime før Omholt møtte pressen. Lars Thorsen skal ha vært én av de to Sian-aktivistene som var til stede. Han er leder for organisasjonen og har på Facebook lagt ut et bilde av markeringen, der han også skriver at «video kommer».

Thorsen har tidligere uttalt at å krenke folk er nødvendig for at samfunnet skal være sunt. Sian har de siste året holdt en stort antall markeringer over store deler av landet, der de gjerne brenner eller river i stykker Koranen. Det går derfor ofte hardt for seg.

I Bergen i fjor endte det med sammenstøt mellom Sian og noen av demonstrantene, og Thorsen endte med å måtte sy tre sting. I Oslo i sommer oppstod det også konfrontasjoner mellom Sian-aktivister og motdemonstranter. Da brukte politiet tåregass, og arresterte 29 av motdemonstrantene.

