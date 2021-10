Kongsberg-siktede overtatt av helsevesenet

Mannen blir fredag klokken 9 framstilt for varetektsfengsling i Buskerud tingrett.

– Han har samtykket til kontorforretning, og han er overtatt av helsevesenet, sier politiadvokat Ann Irén Svane Mathiassen til Dagbladet.

Bråthen ble overtatt av helsevesenet torsdag, opplyser hun.

Judisiell observasjon

37-åringen skal vurderes av rettspsykiatriske sakkyndige, og dette arbeidet startet ifølge politiadvokaten torsdag. Han har i avhør erkjent forholdene han er siktet for.

I en full judisiell observasjon vil den siktede ble observert og vurdert av to sakkyndige som vil forsøke å avklare om han var å anse som tilregnelig på tidspunktet for da drapene skjedde torsdag kveld. Dersom de kommer til at han ikke var tilregnelig, kan han heller ikke straffes for gjerningene, men kan bli dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern.

Skulle en full judisiell observasjon konkludere med at han ikke var å anse som utilregnelig, kan de også uttale seg om faren for framtidige voldshandlinger, noe som kan få betydning for om den siktede kan idømmes forvaringsstraff eller om de anser det for tilstrekkelig at han dømmes til en ordinær tidsbestemt fengselsstraff.

Grundig forklaring

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) uttalte torsdag at voldshandlingene på Kongsberg kvelden før framstår som en terrorhandling. Bråthen gikk til angrep med pil og bue og andre våpen, og er siktet for til sammen fem drap, samt for å ha skadd tre andre.

– Han har gitt en relativt grundig forklaring i avhør. Vi ønsker ikke å si noe om hva han gjorde. Han har gitt en slags begrunnelse for det han gjorde, sa Mathiassen på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Hvorvidt det er en terrorhandling, er noe etterforskningen skal avdekke. Foreløpig har vi grunnlag for en siktelse for drap, sa hun.

