Da Espen Barth Eide (Ap) overtok som klima- og miljøminister torsdag, hadde regjeringens plattform fått mye kritikk for å være vag og ikke konkret nok på hvordan målet om 55 prosent kutt i utslipp skal nås.

– Noen sier at det kan være både en fordel og ulempe. Hva vil du si?

– Det er en stor, bevisst og gjennomtenkt fordel. Vi har valgt å gå inn med ganske store, tydelige føringer som kuttmål, karbonbudsjettering hvert år, naturbudsjett, naturrisikoutvalg, naturregnskap. Vi tror ikke nødvendigvis at de lange smørbrødlistene med alle favorittprosjekter er det som trengs i en regjeringserklæring, sier Barth Eide.

De overordnede målene skal nås, og enkelttiltakene blir å finne i det løpende arbeidet.

– Hvis vi skulle si at vi vil bygge en ny togbane som alle kan synes er fint, kan det vise seg å ikke være så bra når vi regner på natur- og klimakostnadene ved det. Det man tenkte var lurt, kan vise seg å ikke være så lurt.

Espen Barth Eide OVERTOK: Torsdag vandret Espen Barth Eide (Ap) inn i Klima- og miljødepartementet for å overta ansvaret etter Sveinung Rotevatn (V) og hans forgjengere som kaster et blikk fra veggene. (Giulia Troisi)

Barth Eide understreker at klimaavtalen med EU er nyttig. Den setter opp et regnestykke for hvor mye utslipp Norge har igjen hvert år fram til 2030, og at sektor for sektor da må levere på det.

– Sammen med finansdepartementet skal vi utvikle et system der vi disponerer gjenværende utslipp på samme måte som vi disponerer penger i budsjettet. Vil noen skjerme en sektor, må de angi en annen sektor slik at regnestykket går opp. Dette er jeg veldig glad for at vi fikk inn i plattformen.

Hubro og Glasgow

HUBRO: Rotevatn fant til slutt et hubroreir som har vært der i 5.000 år. Han understreker at nedbygging av natur truer hubroen i Norge. – Du får denne fjøra som et symbol på viktigheten av å ta vare på natur og hindre nedbygging i Norge, sa den avtroppende statsråden. (Giulia Troisi)

Da Rotevatn ga Barth Eide nøkkel, trakk han fram at det å samarbeide internasjonalt er en av Barth Eides styrker. Rotevatn understreket at uten å samarbeide internasjonalt, vil ikke klimakrisen løses, men at en viktig del er å gjøre jobben i Norge.

Derfor hadde Rotevatn en gave, ei fjør av en hubro. Sammen med Statens naturoppsyn var Rotevatn en gang på leting etter hubro på Agder. Det var vanskelig, fordi hubroen er en truet art i Norge. Til slutt fant følget et reir.

– Det har vært hubro der i 5.000 år, men den er sterkt trua av nedbygging av natur. Derfor får du den som et symbol på viktigheten av å ta vare på natur og hindre nedbygging i Norge.

Et eksistensielt departement

Barth Eide kvitterte med å si at Rotevatn har vært en tydelig stemme for både klima og natur, og levert en klimaplan som «vi er veldig enige om», selv om det ved behandlingen i Stortinget ble mest snakk om uenighet. Men regjeringen viderefører CO2-avgift og en «ryddig fremstilling av helheten som binder enhver regjering».

– Dette departementet blir stadig viktigere, fordi temaene er av eksistensiell karakter. Hvis man ikke gjør jobben godt nok her, blir de andre sektorene borte. Jeg er glad for den jobben du har gjort og vil oppriktig skryte av det, sa Barth Eide.

Ap- og Sp-regjeringen vil i likhet med forgjengeren sørge for 55 prosent utslippskutt på hjemmebane, og at det skal gjøres gjennom å ha årlige karbonbudsjetter.

– Vi går fra å styre etter et pengebudsjett til også et karbonbudsjett. Det er et alvorlig signal fra denne regjeringen. Og så er jeg opptatt av at vi også tar naturdelen av jobben vår på stort alvor, sa han.

KLIMA- OG MILJØMINISTER: – Jeg synes dette er usedvanlig viktig og meningsfullt. Jeg er glad for å være her, sier Espen Barth Eide (Ap). (Giulia Troisi)

Norge får spørsmål om oljeleting

Om to uker reiser Barth Eide og statsminister Jonas Gahr Støre til klimaforhandlinger i Glasgow. Ola Elvestuen (V) var klima- og miljøminister før Rotevatn tok over i mars i fjor, og vet noe om hva Barth Eide og Gahr Støre møter.

PRESSET ØKER: Ola Elvestuen (V) mener Norge internasjonalt får stadig oftere spørsmål om det er tid for å slutte å lete etter olje og gass. (Geir Olsen/NTB)

Elvestuen mener en fordel er at regelverket for hvordan Paris-avtalen skal etterleves, nå er på plass, men at det blir viktig at et land som Norge bidrar økonomisk til å støtte fattige land til å redusere sine utslipp.

– Det vil bli etterspurt, og så vil det også bli mye sterkere etterspurt at land følger opp egne forpliktelser. Om ikke Norge som olje- og gassprodusent skal stoppe ny oljeleting, er et også tema vi blir møtt med internasjonalt.

Elvestuen tror presset på Norge på dette punktet er i ferd med å bli sterkere internasjonalt. Han understreker at Norge må levere innenlands også for å beholde den offensive og sterke posisjonen i klimaforhandlingene.

For egen del er Elvestuen glad for å ha fått på plass i forrige periode at Norge skal ha felles klimamål for 2030 med EU.

– Det er en bindende avtale som setter konkrete mål for hvor mye utslipp du kan ha for hvert år for hver sektor på ikke-kvotepliktige utslipp som i bygg og anlegg, transport og landbruk.

Forene to mål

Den nye regjeringsplattformen legger stor vekt på skogbruk, og understreker at det blir viktig å gjøre gode avveininger mellom aktivt skogbruk og miljøhensyn, mellom å hogge skog i grønn omstilling og la skogen stå og være karbonlager.

Barth Eide mener at det går an å finne balansen, og viser til at Norge har noen verdens beste fagmiljøer på skog ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU.

– Vi har satt som mål en mest mulig aktiv bruk av skogen og at den skal være et best mulig karbonlager. Hvordan gjør vi det? Det har å gjøre med driftsmetoder, alder på trær, flatehogst og plukkhogst. Det er to mål som kan forenes, men de forener ikke seg selv. Da skal vi bruke kunnskap. Det er på ingen måte enkelt, men det er ikke rakettforskning heller.

Barth Eide vil samarbeide med landbruksdepartementet om å finne de riktige svarene.

– Vil at du skal lykkes

Statsråder som går, ønsker gjerne etterfølgeren lykke til. Sveinung Rotevatn (V) sa at han tror de fleste mener det, men at det i alle fall er tilfelle når en klima- og miljøvernminister går av.

– Det er ingenting jeg heller vil, enn at du skal lykkes, og at de som jobber med klima og miljø i Norge, sa Rotevatn.

Han sa at han heldigvis kjenner Bart Eide som tar over.

– Jeg vet at du brenner for disse sakene. Det er betryggende.

Espen Barth Eide

Ny klima- og miljøvernminister.

57 år. Utdannet statsviter ved Universitetet i Oslo. Har vært forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) fra 1994 og ledet avdeling for internasjonal politikk 2002–2005.

Stortingsrepresentant for Oslo Arbeiderparti fra 2017. Energi- og miljøpolitiske talsperson.

Utenriksminister 2012–2013. Forsvarsminister 2011–2012. Statssekretær i Utenriksdepartementet 2000–2001 og 2010–2011 og Forsvarsdepartementet 2005–2010.

Har også hatt verv internasjonalt: FNs spesialutsending til Kypros fra 2014 til 2017. Fra 2013 til 2017 direktør i World Economic Forum i Genève.

Kilde: NTB

