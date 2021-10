Han sier at hans regjering er klar til å overta håndteringen av drapene når statsminister Erna Solbergs regjering går av klokken 10 torsdag formiddag. Foreløpig er det ikke avklart om Støre selv eller den påtroppende justisministeren drar til Kongsberg.

– Jeg har hatt kontakt med folk på Kongsberg som oppfatter dette som en uvirkelig hendelse. Tankene går til disse, og til politi og helsepersonell som nå jobber med å skape trygghet for sårbare mennesker, sier Støre.

– Det er grufulle handlinger som blir avdekket. Dette er uvirkelig. Men virkeligheten er at fem mennesker har blitt drept, mange er såret og mange er i sjokk, det gjør inntrykk, sier Støre til NRK.

