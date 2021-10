Her er Hurdalsplattforma: Endrar abortlov, privatskular, alkoholsal og klimamål

Etter forhandlingar i Hurdal har Arbeidarpartiet og Senterpartiet blitt samde om ei politisk plattform på 83 sider.

– Vi er blitt enige om det aller meste, seier Ap-leiar og påtroppande statsminister Jonas Gahr Støre i Hurdal.

– Jeg er fornøyd med at vi får en regjering som ikke overkjører, men lytter og ser, sier Sp-leder og påtroppende statsråd Trygve Slagsvold Vedum.

Vårt Land presenterer her eit utvalg lovnader frå Støre-regjeringa - som er i mindretal i Stortinget.

Abort: Regjeringa skal «nedsette et utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort, og alternativer til dagens abortnemnder. Regjeringspartiene står fritt til å søke flertall i Stortinget for sine standpunkter om abortloven.»

Dette betyr at det kjem ei utgreiing der stortingspartia står fritt til å støtte forslaga, dermed kan Ap få fleirtal for ei meir liberal abortlov.

Om dette punktet seier Støre:

– Landsmøtet hadde et enstemmig vedtak. Men jeg må gå i forhandlinger med andre. Sp hadde en annen inngang. Nå må vi orientere oss i et storting. Også Trygve er opptatt av at dette skal ha en bred forankring.

– Jeg tror en utredning er klok, Og så er det Sps tradisjon å fristille representantene. Vi har tatt et viktig skritt fremover, forklarar Støre.

Regjeringa vil vidare «legge til rette for et faglig forsvarlig valg mellom medikamentell og kirurgisk abort, og styrke oppfølgingen etter en abort for kvinner som har behov for det».

An aerial view of the Oseberg oil platform in the Norwegian sea OLJE: Det skal framleis leitast etter olje på norsk sokkel - her frå Oseberg. (SCANPIX/NPK)

Lovar oljeleiting

Oljeleiting: Norsk petroleumsindustri skal utvikles, ikke avvikles. Regjeringen vil legge til rette for fortsatt høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel. Det ordinære konsesjonssystemet skal ligge fast. Det skal fortsatt gis tillatelser til å lete etter olje og gass i nye områder. Lofoten, Vesterålen og Senja skal ikke konsekvensutredes. Hovedlinjene i Solbergregjeringens forslag til kontantstrømskatt for næringen legges til grunn, herunder at det midlertidige petroleumsskatteregimet fra 2020 består slik det var tiltenkt.

Fornybar energi: Tillate utbygging av vindkraft på steder der det er gode vindforhold og lokal aksept. Utforme flere kraftfulle tiltak for å redusere høye strømkostnader som inkluderer lavere avgift på elektrisk kraft, økt bostøtte, geografisk prisutjevning av nettleie, styrkede forbrukerrettigheter og økt produksjon av norsk kraft.

Klima og natur: Gradvis økning av CO2-avgiften til om lag 2000 kr frem mot 2030, ligger fast. Miljø- og klimaavgifter skal innrettes sosialt rettferdig og differensieres geografisk der det er mulig og hensiktsmessig. Bruke skogen aktivt som en sentral del av klimapolitikken og utarbeide et nasjonalt mål og strategi for å øke den naturlige karbonlagringen i norsk natur. Raskt utarbeide en ny klimaplan for hele økonomien, som kutter utslipp i tråd med Norges klimamål, for både kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor.

Lovar fattigkommisjon

Fattigdom: Utjevne forskjeller i levekår, sikre sosial mobilitet og forebygge barnefattigdom. Sette ned en lavinntektskommisjon, med deltakelse fra partene i arbeidslivet og følge opp konklusjonene med politiske grep for å redusere inntektsforskjellene i Norge.

Kontantstøtte: Oppretthalde dagens kontantstøtteordning for barn mellom 12 og 18 måneder, og avvikle kontantstøtteordninga for barn mellom 18 og 24 måneder. Ordninga skal erstattast med ei småbarnstøtte for dei som har søkt om, men ikkje fått, barnehageplass.

Konverteringsterapi: Forby konverteringsterapi.

Italy Afghanistan Refugees SKILJE: Regjeringa innfører eit tydelegare skijle mellom personar som får asyl etter flyktningkonvensjonen og personer som får subsidiært vern. (Andrew Medichini/AP)

Gjer skilnad på flyktningar

Kvoteflyktningar: Regjeringen mener FNs kvoteflyktningesystem er den tryggeste og mest rettferdige ordningen for å sikre mottak av mennesker med behov for beskyttelse. Vi vil prioritere å ta imot kvoteflyktninger gjennom FNs høykommissær for flyktninger. Nivået på kvoteflyktninger sees i sammenheng med nivået på asylankomster.

Prioritere sårbare grupper som kvinner og barn blant kvoteflyktninger fra FNs høykommissær for flyktninger

Flyktningar: Innføre et tydeligere skille mellom personer som får asyl etter flyktningkonvensjonen og personer som får subsidiær beskyttelse, gjennom begrensninger i retten til familiegjenforening samt utvidet bruk av midlertidige tillatelser.

Benytte handlingsrommet i dagens lovverk til å henvise asylsøkere til trygge land utenfor Europa dersom de har kommet til Norge via dette landet.

Bygge opp en solidaritetspott i utviklingsbudsjettet på minst 5 milliarder kroner for å bedre forholdene for mennesker på flukt og lokalsamfunnene som mottar flyktninger og fordrevne.

Sikre at alle barn som oppholder seg i Norge har full tilgang til nødvendige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av deres oppholdsstatus.

FN: Øke norske bidrag til FNs fredsoperasjoner.

Omdøyper skulelov

Privatskular: Endrar dagens friskulelov tilbake til privatskolelov, og så strame inn «privatskuleloven ved å fjerne profilskular og yrkesfagopplæring som godkjenningsgrunnlag for statstilskot, og styrkje lokale folkevalde si moglegheit til å seie nei til nye privatskular og utvidingar».

Folkehøgskular: Leggje fram ein nasjonal plan for vekst i elevplassar og etablering av nye folkehøgskular - og gjennomgå støtte- og finansieringsordningane for å bidra til at folkehøgskulane både er mangfaldige og eit reelt tilbod for alle.

SFO: Gradvis innføre gratis SFO for alle førsteklassingar

Skulemat: Gradvis innføre et daglig sunt, enkelt skolemåltid og daglig fysisk aktivitet i skolen, med frihet for skolene til å organisere dette selv.

Unge som drikker yoghurt med brødskive på fat . MAT: Elevar skal få skulemat. (Gorm Kallestad/NTB scanpix)

Gardssal av alkohol

Alkohol I: Videreføre en restriktiv tobakks- og alkoholpolitikk og opprettholde Vinmonopolets samfunnsrolle.

Alkohol II: Tilrettelegge for gårdssalg av lokalprodusert alkoholholdig drikke.

Styrkar ideelle

Ideelle I: Utnytte handlingsrommet i anskaffelsesregelverket for å prioritere ideelle tjenesteytere og langsiktige avtaler basert på kvalitet.

Ideelle II: Sørge for at ideelle sykehus blir inkludert som likeverdige parter i plan- og utviklingsarbeid i spesialisthelsetjenesten.

Ideelle III: Gradvis fase ut store kommersielle aktørar innanfor barnevernet, og avslutte bruken av konkurranseutsetjing og anbod i barnevernssektoren og sikre ideelle verksemder langsiktige avtaler med det offentlege.

Psykisk helse: Lage en ny opptrappingsplan for psykisk helse, med øremerkede midler, og hovedvekt på kommunale tjenester. Opptrappingen må sikre økt kapasitet i spesialisthelsetjenesten, hindre nedbygging av sengeplasser og gi en særskilt satsing på barne- og ungdomspsykiatrien og distriktspsykiatriske sentre.

Endrar lovverket

Rus: Gjennomføre en forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet, som styrker kommunenes forebyggende tilbud og et integrert ettervern.

Narkotika: Utrede og fremme forslag til nødvendige endringer i lovverket som sikrer at bruk og besittelse av mindre brukerdoser for rusavhengige møtes med god helsehjelp og oppfølging istedenfor straffereaksjoner.

Fengsel: Avvikle praksis med at barn under 18 år blir fengsla i ordinære fengsel, og utvide og styrkje ungdomseiningane og betre overgangen til ordinære fengsel etter fylte 18 år.

Beredskap: Setje ned ein totalberedskapskommisjon som skal vurdere korleis samfunnets totale ressursar best mogleg bør innrettast for å sikre tilfredsstillande beredskap.

Ekstremisme: Nedsetje ein ekstremismekommisjon for å gå djupare inn i korleis ekstremismen oppstår, og lære meir om kva slags tiltak som fungerer for å førebyggje og motverke radikalisering og ekstremisme, og å styrkje freds- og menneskerettssentera i landet. Kultur: Gradvis auke kulturens andel av statsbudsjettet til éin prosent.

FEST: 1000-årsjubileet for slaget på Stiklestad blir ei nasjonal markering - her«Olav den Helliges død» av Peter Nicolai Arbo. (Wikimedia Commons)

Stor fest på Stiklestad

Tusenårsmarkering: Sørgje for at 1000-årsjubileet for slaget på Stiklestad blir ei nasjonal markering. Stiklestad Nasjonale Kultursenter skal vere navet i jubileet. Det skal utarbeidast ein plan, for å setje i stand steinkyrkjer frå mellomalderen fram mot tusenårsmarkeringa.

Menn: Nedsetje eit nytt mannsutval for å sjå på menns likestillingsutfordringar.

Livets slutt: Styrke omsorgstilbudet ved livets slutt og bedre tilbudet om palliativ pleie.