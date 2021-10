G20 gir FN mandat til å koordinere nødhjelp til Afghanistan

Det skal ha vært bred enighet om grepet på tirsdagens ekstraordinære G20-toppmøte om Afghanistan.

I tillegg sier samtlige ledere at Taliban må anerkjenne menneskerettighetene, særlig kvinners rettigheter, og ikke bli en sikker havn for terrorister.

– Vi må ikke tilbake dit vi var for 20 år siden, sier Italias statsminister Mario Draghi, som var vert for møtet om den voksende humanitære krisen i det krigsherjede landet.

FN-sjef António Guterres peker ut tre områder som sentrale for håndteringen av krisen i Afghanistan.

– Det er å sikre en livslinje av hjelp til det afghanske folket, hindre en total nedsmelting av landets økonomi og opprettholde vårt engasjement i å bevege ting i en riktig retning, sier Guterres’ talsperson.

Glad for enighet

Han la til at han er glad for at verdens viktigste beslutningstakere var enige om Afghanistan for første gang.

– Multilateralisme er på vei tilbake. Det blir vanskelig, men den er på vei tilbake, sier Draghi.

Tysklands statsminister Angela Merkel ber G20-landene ta ansvar.

– Det kan ikke og må ikke være det internasjonale samfunnets mål å se på mens 40 millioner faller i kaos, sier Merkel.

Hun advarer mot at det vil få store konsekvenser hvis Afghanistans økonomiske systemer faller helt sammen.

– Taliban har ikke levert

Kinas president Xi Jinping og Russlands Vladimir Putin deltok ikke selv på toppmøtet, men Draghi understreker at også de landene er enig i at det må gjøres en større innsats.

Det hvite hus sier i en uttalelse at lederne på toppmøtet sa seg enig i at kampen mot terrorisme må opprettholdes, og viser blant annet til trusselen fra den afghanske grenen av IS.

Tyrkias leder Recep Tayyip Erdogan sier i en TV-sendt tale at Taliban ikke har levert som lovet.

– Vi har ikke sett nødvendig inkludering fra dem når det kommer til humanitær hjelp, sikkerhet og forhindring av at Afghanistan blir en base for terrororganisasjoner, sier Erdogan.

