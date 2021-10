EU gir 1 milliard euro til nødhjelp i Afghanistan

Afghanistan Islamic State Explainer Verdens ledere er i villrede når det gjelder forholdet til Taliban og hva de bør gjøre for å avhjelpe den humanitære krisen og trusselen fra IS. Her er Talibans politisjef Shirullah Badri foran et Taliban-flagg under et intervju i Kabul. Foto: Felipe Dana / AP / NTB (Felipe Dana/AP)