Bispevielse i Den nordisk-katolske kirke

Assistenter under vigslingen var prestene Asle A. Dingstad og Olav P. Øien, mens prest Tom Hængsle var predikant. Prest Lauritz E. Pettersen var seremonimester, assistert av subdiakon Anders B. Hjortaas. Andre tjenestegjørende var diakon Håkon J. Andersen, diakon Erik M. Parmer, subdiakon Endre Knudsen og akolytt Ashour Isak. Anne Gunn Pettersen var organist og Margareta Hængsle kantor.

– Trosregelen forplikter oss på kirkens historiske overlevering og peker på en felles vei videre for kristne fra ulike kirkesamfunn.

Myrseth påpeker at kirkens motto løfter frem den gamle trosregelen: «Bare det er sant katolsk som er trodd av alle, på alle steder og til alle tider.»

Selv sier Myrseth at han opplever det store ansvaret som er lagt på hans skuldre for å stake ut veien videre.

– Bispevigslingen av Myrseth er en stor begivenhet i NKK og betyr et generasjonsskifte i kirkesamfunnet. Nå har vi funnet ut hvordan vi vil fungere, kommenterer Flemestad overfor Kristelig Pressekontor.

