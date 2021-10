WHO ber om ambisiøse klimamål for å unngå helsekatastrofe

– Forbrenningen av fossilt brensel dreper oss, sier Verdens helseorganisasjon (WHO) i en stor rapport om klimaendringer og helse mandag.

Allerede ser man helseskader forårsaket av blant annet forurensing, hetebølger, skogbranner og underernæring på grunn av sviktende avlinger, påpeker WHO.

[ Knut Ivar Bjørlykhaug har økosorg. Når mennesker ødelegger natur, får han vondt i kroppen. ]

WHO kommer nå med ti anbefalinger der de blant annet krever bedre livskvalitet i byene, prioritering av fotgjengere, syklister og brukere av offentlig transport, samt en bærekraftig landbruksøkonomi.

Organisasjonen ber også om et skifte bort fra kullforbrenning til fornybar energi og beskyttelse og gjenoppbygging naturen.

Ber om handling

Rapporten kommer i forkant av klimatoppmøtet COP26 i Skottland neste måned. WHO oppfordrer alle lederne som skal delta her, til å «avverge den forestående helsekatastrofen».

Å styrke beskyttelsen av klimaet vil ha enorme positive effekter på helse, og man kan spare store summer på å unngå sykdom, ifølge WHO.

Også et åpent brev som er basert på rapporten, er sendt til verdensledere. Det er signert av flere hundre organisasjoner som representerer mer enn to tredeler av den globale helsearbeidsstyrken – 45 millioner mennesker. De oppfordrer verdens ledere til å trappe opp kampen mot klimaendringene når de møtes i Glasgow.

– Vi reagerer allerede på helseskadene forårsaket av klimaendringer, står det i brevet.

Kunne spart liv

Hvis WHOs standarder for luftforurensning hadde blitt overholdt, inkludert en betydelig reduksjon av klimagassutslippene, kunne 80 prosent av dødsfallene forårsaket av luftforurensning vært unngått, heter det i rapporten.

[ Klimaendringene forverrer vår psykiske helse ]

Å spise mer plantebasert er noe som vil redusere globale utslipp betydelig, i tillegg til å hindre opptil 5,1 millioner kostholdsrelaterte dødsfall i året innen 2050, står det videre.

Ifølge organisasjonen forårsaker luftforurensning alene rundt 7 millioner for tidlige dødsfall hvert år. Det tilsvarer rundt 13 dødsfall hvert minutt. Derfor må verdens land nå handle for å spare liv, sier WHO.

Og det er rike land som må trå til mest. Rapporten fastslår at det er de som blir mest berørt av klimaendringene, som er minst ansvarlige for dem. Rike land må derfor gi mer penger til klimatilpasning i andre regioner i verden, mener organisasjonen.

Overgår grenseverdi

I september kom WHO med nye og strengere retningslinjer for hva som regnes som trygg luftkvalitet. Da ble den anbefalte konsentrasjonen av seks forurensningspartikler sunket. Det inkluderer ozon, nitrogendioksid, svoveldioksid og karbondioksid (CO2).

For å måle mengden forurensende stoffer i luften, brukes enheten ug / m³, mikrogram per kubikkmeter. WHOs anbefalinger foreslår en årlig grenseverdi på 5 ug / m³. Disse nivåene har blitt overgått av flere land. Store deler av Tyskland passerte for eksempel de nye verdiene i fjor, ifølge landets føderale miljøbyrå.

[ Rapport: Norges koronakrisepakker er klimafiendtlige ]

Etter pandemien

WHO oppfordrer derfor verdenslederne til å plassere helse i hjertet av klimatoppmøtet og faktisk forplikte seg til en grønn gjenoppbygging etter covid-19.

– Covid-19-pandemien har belyst de nære og sårbare forbindelsene mellom mennesker, dyr og miljøet vårt, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

– De samme ikke-bærekraftige valgene som dreper planeten vår, dreper mennesker, legger han til.

Parisavtalen har som mål å holde den globale oppvarmingen godt under 2,0 grader og forsøke å begrense den til 1,5 grader. Men i Glasgow håper det britiske vertskapet på gjennomslag for å spikre 1,5 grader som mål.

[ Klimagapet: Hvorfor ser Nora og moren hennes så forskjellig på klimakrisen? ]