Ap og Sp er enige om å danne regjering

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum har forhandlet om ny regjeringsplattform i Hurdal de siste ukene. De møter pressen fredag ettermiddag.

– Ap og Sp er enige om at vi kan danne regjering, sier Støre til pressen utenfor hotellet.

Han trakk fram at de er enige om at det «nå er vanlige folks tur» og trakk fram flere punkter de har diskutert gjennom forhandlingene, blant annet klima, minske forskjeller og «det å ta hele landet i bruk».

Legger fram plattform onsdag

Støre bekreftet også at «all politikk er nå avklart». Likevel var han klar på at arbeidet med å skrive på plattformen vil pågå gjennom helgen.

– Det har vært en god og solid arbeidsøkt, understreket Vedum.

Han og Støre pekte på at Stortinget samles mandag, at Solberg legger fram sitt siste statsbudsjett tirsdag neste uke. Det får også konsekvenser for offentliggjøringen av den nye regjeringens plattform.

– Det gjør at vi tror det kan passe at vi presenterer vår politikk på onsdag, sa Støre.

Flere lekkasjer

Det har kommet noen lekkasjer fra forhandlingene. Blant annet har de to partiene offentliggjort at de er enige om å skrote «firerkravet» i matte for lærere.

De har også sagt at de vil prioritere full momskompensasjon for frivilligheten i Norge og kunngjorde fredag at de vil ha et psykisk helse-løft.

Vårt Land kommer tilbake med mer