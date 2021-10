Religiøse ledere oppfordrer til klimainnsats

– Nå er tiden for rask, radikal og ansvarlig handling. Å endre den nåværende situasjonen krever at verdenssamfunnet handler med større ambisjoner og rettferdighet, i alle deler av sin politikk og sine strategier, heter det i en uttalelse som ble offentliggjort under en konferanse i Vatikanet mandag.

Appellen kommer i forkant av klimatoppmøtet COP26, som holdes i Glasgow i slutten av oktober og begynnelsen av november.

Den egyptiske storimanen Ahmed al-Tayyeb er blant dem som stiller seg bak appellen.

Paven sier han vil ta turen til Glasgow hvis helsen tillater det.

(©NTB)