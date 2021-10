Norsk Folkehjelp-arbeider drept i mineulykke

– Våre tanker og kondolanser går til de etterlatte i denne vanskelige situasjonen. Vår viktigste prioritet nå er å ivareta avdødes familie på best mulig måte. Vi samarbeider også med nasjonale myndigheter om å få klargjort hendelsesforløpet, sier leder for humanitær mine- og eksplosivrydding Per Håkon Breivik i Norsk Folkehjelp i en pressemelding.

Aldri skjedd før

Det er første gang Norsk Folkehjelp er involvert i en mineryddingsulykke med dødelig utfall i Irak, selv om de har operert i landet siden 1995.

Organisasjonen har hatt mineryddingsoperasjoner i Anbar-provinsen siden 2018, for å rydde opp etter Islamsk Stat (IS). Organisasjonen etterlot seg en rekke såkalte improviserte landminer.

– Søk og rydding av improviserte landminer er den aller farligste jobben vi gjør ettersom kun fantasien setter grenser for utløsningsmekanismene av disse, noe som gjør at de klart skiller seg ut fra mer forutsigbare fabrikkproduserte landminer, forklarer Breivik.

Stort problem

IS sørget for storstilt minelegging av områdene de måtte trekke seg ut av, og minene hjemsøker fortsatt alt fra bygninger til biler, veier og jorder.

– I tillegg til kartlegging og rydding, gir vi sivilbefolkningen opplæring i hvordan de kan unngå å bli ofre for disse livsfarlige installasjonene. Irak antas å være verdens mest minelagte land, og improviserte landminer utgjør en stor andel av den totale mineproblematikken, forklarer mineryddingslederen.

Lærer opp sivilbefolkningen

Norsk Folkehjelp har drevet humanitært nedrustningsarbeid i Irak siden 1995, og har mineryddingsprosjekter tre steder i landet, med base i Basra, Mosul og Ramadi.

I 2017 begynte Norsk Folkehjelp å rydde i områder som tidligere var kontrollert av IS i Nord-Irak, der det er høy forekomst av improviserte landminer og andre. Norsk Folkehjelp lærer også sivilbefolkningen hvordan de kan unngå å bli ofre for improviserte landminer og andre eksplosiver.