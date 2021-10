Norge ber Etiopia umiddelbart trekke tilbake utvisninger av FN-topper

Blant over 15.000 gravide og ammende kvinner som er undersøkt, fikk 12.000 kvinner diagnosen akutt underernæring.

Oppdateringen fra FNs nødhjelpskontor ble publisert få timer etter at den etiopiske regjeringen utviste sju FN-topper fra landet.

Underernæringen blant gravide og ammende kvinner i Tigray mangler nå sidestykke, advarer FN i en ny rapport fra den krigsherjede regionen nord i landet. Samtidig beskrives nivået av underernæring blant barn som alarmerende i regionen, der frykten øker for en massiv sultkatastrofe.

Nesten tre måneder er gått siden FN advarte om at 400.000 mennesker i Tigray er rammet av sult. Siden er situasjonen bare forverret fordi mesteparten av nødhjelpen ikke slipper inn. Samtidig har kampene mellom Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) og regjeringsstyrkene spredt seg til naboregioner.

– FN er ikke part i konflikten som utspiller seg i Etiopia. FN jobber for det etiopiske folk og er til stede for gi assistanse og beskyttelse i hele landet, framholder Søreide.

– At den på denne måten prøver å isolere seg fra kritikk, har store konsekvenser for FNs mulighet til å bistå landet. Det bringer landet inn i en lite attraktiv klubb av udemokratiske og undertrykkende land, sier utenriksministeren.

FNs sikkerhetsråd skal møtes bak lukkede dører senere fredag etter at Norge, USA, Storbritannia, Frankrike, Irland og Estland ba rådet ta opp saken.

Etiopias regjering ga torsdag flere FN-topper som kjemper for å avverge en sultkatastrofe, en frist på 72 timer på å forlate landet. Blant dem er sjefene for Unicef og FNs nødhjelpskontor i Etiopia. Det skjer mens nødhjelpsbehovene er enorme, og kritikken øker mot myndighetenes blokade av den krigsherjede Tigray-regionen.

