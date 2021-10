22-åring fikk livstidsdom for synagoge-angrep i USA

Det at gjerningsmannens våpen sluttet å fungere, kan ha reddet mange liv. Drapsvåpenet, en halvautomatisk rifle, ble lovlig kjøpt dagen før angrepet.

En 60 år gammel kvinne ble skutt og drept og tre andre, inkludert en åtteåring, ble skadd under angrepet som fant sted i synagogen i Poway utenfor San Diego.

Mannen, som var 19 år da angrepet skjedde, ble i mai 2019 tiltalt på 109 punkter, blant annet for drap og 53 tilfeller av drapsforsøk.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!