SV dropper regjering: Uenige om klima og rettferdighet

– Vi er ved et punkt jeg håpet vi ikke skulle komme til. Det er med stor skuffelse at vi må erkjenne at det etter SVs syn ikke er politisk grunnlag for å danne en rødgrønn regjering, sier Audun Lysbakken til pressen utenfor Hurdalsjøen Hotell onsdag.

Etter fire dager med regjeringssonderinger, besluttet SV å bryte forhandlingene om en rødgrønn trepartiregjering sammen med Ap og Sp. Dermed er det nå uvisst hva slags regjering Norge får.

– SV har en sterk posisjon i Stortinget, og vi akter å bruke det når vi går i opposisjon, sier Lysbakken, som var klar på at partiet vil få til mer i opposisjon.

[ MDG inviterer SV til mektig grønn allianse i Stortinget ]

Varsle offensiv opposisjon

– Skal SV inn i regjering, må vi være overbevist om at den politiske plattformen kan bli klart bedre enn det vi kan få til i opposisjon, og det er vi rett og slett ikke overbevist om, sier Audun Lysbakken.

Overfor pressen varslet han at SV ikke vil svelge hva som helst i opposisjon til regjeringen:

SV vil innta en svært kritisk posisjon om Ap/Sp driver «slalomkjøring»: Henter støtte fra partier til høyre for seg.

Lysbakken varsler at SV vil koble budsjett-støtte til gjennomslag i helt andre politiske saker.

Opposisjonspartiet SV vil ikke han noen bindinger til en ny Støre-regjering.

– Stor skuffelse

Sp-veteran Per Olaf Lundteigen forteller til Vårt Land at de var klare for å gå fra sonderinger til forhandlinger med SV og Ap, og at den videre prosessen ikke er avklart.

Det bekreftet senere Trygve Slagsvold Vedum, som også møtte pressen etter bruddet.

– Det hviler et ansvar på både Ap og Sp å fortsette i den gode tonen som har vært her og som kan gi grunnlag for en god regjering for Norge, sier han.

Han ønsker å komme i gang igjen så fort som mulig, men heller ikke Vedum ytret seg sikkert om hva som skjer videre. Han kunne bare svare på vegne av Sp selv.

– Jeg har en god og trygg samtale gående sammen med Støre, sier han.

[ Emil André Erstad: «Senterpartiet har grunn til å glise. Spørsmålet er om klimaet tapte» ]

Vemodig Toppe

Den veien sonderingene gikk, ble det ifølge Vedum mer og mer klart at partiet kunne få gjennomslag for politiske saker de har ønsket.

– Jeg har hele tiden ment at de beste løsningene ligger i skjæringspunktet mellom Ap og Sp, sa han. Vedum ville ikke svare på om han innerst inne er glad for at SV brøt – og at det kan gå mot en mindretallsregjering.

– Det var SV som valgte å dra, sier Vedum.

Senterpartiets Kjersti Toppe har ønsket flertallsregjering med SV og AP.

– Jeg menet det er skuffende og vemodig at vi ikke klarte å få til en flertallsregjering. Der har jeg hele tiden vært klar på, og det var også det som velgerne sa. Nå blir det en annen situasjon, hva som skjer er ikke avklart.

[ Aktivistar ser sitt snitt til å påverka SV-medlemmer ]

– Svært skuffende

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) er ikke fornøyd med bruddet som presset seg frem.

– Det er svært skuffende at vi ikke får en rødgrønn regjering som går til kamp mot klimakrisen og de økende ulikhetene i denne omgang. Vi har større mulighet til å få gjennomslag i Stortinget enn å delta på de premissene som ble avklart. Nå skal vi bruke vår makt fullt ut for å få gjennomslag for store utslippskutt og reduserte forskjeller gjennom Stortinget, sier han til Vårt Land.

SKUFFET: – Vi har respekt for at SV kom til den konklusjonen, men hadde håpet på et annet utfall, sa en skuffet, men ordknapp Ap-leder foran pressen etter bruddet. (Terje Pedersen/NTB)

Skuffet og ordknapp Støre

– Vi har respekt for at SV kom til den konklusjonen, men hadde håpet på et annet utfall, sier Jonas Gahr Støre til pressen etter bruddet.

Støres oppsummering var at Sp og Ap var klare for å gå i forhandlinger, men at SV ikke var klare.

– Samtalene er ført rett på mål. Det har ikke vært noe utenomsnakk. Jeg mener vi kunne gått i forhandlinger og fått til det. SV kom til en annen konklusjon og er reist altså fra Hurdal.

Aps sentralstyre har drøftet situasjonen etter SVs brudd. Støre er overfor pressen ordknapp om hva som er veien videre: Ett eller to partier i regjering. I partiet er det delte meninger om Ap nå bør styre alene, eller danne koalisjon med Sp.

– Vi må bruke tiden og veien. Vi skal raskt komme tilbake med om hvordan vi håndterer det neste, ser han.

Ap-lederen ville ikke ut med hvilke enkeltsaker som førte SV til bruddet.

– Den politiske avstanden ble for stor for SV på noen nøkkelområder, vedgår Støre.

Skal ha gjennomslag

Også Kari Elisabeth Kaski, som sitter i finanskomiteen for SV, er klar på at forhandlingene ikke har holdt mål.

– Jeg er veldig skuffet over at det ikke blir forhandlinger for en rødgrønn regjering i denne omgang. Vi har gått til valg på en regjering som reduserer forskjellene og tar kraftfulle grep mot klimakrisa. Men når det ikke er mulig å få enighet som går langt nok og gir et reelt skifte, da er det dessverre ikke grunnlag for forhandlinger, sier hun til Vårt Land.

MANGLER GRUNNLAG: – Når det ikke er mulig å få enighet som går langt nok og gir et reellt skifte, er det dessverre ikke grunnlag for forhandlinger, sier Kari Elisabeth Kaski. (Lise Åserud/NPK)