Sosialdemokratene SPD vant valget i Tyskland

Om det blir SPDs Olaf Scholz eller CDUs Armin Laschet som blir ny statsminister, ventes å bli avklart gjennom krevende regjeringsforhandlinger.

Resultatet til CDU/CSU er tidenes dårligste i det Angela Merkel er i ferd med å gå av etter 16 år som statsminister. For bare fire år siden fikk de nesten 33 prosent av stemmene.

De grønne gjør sitt beste valg noensinne, med 14,8 prosent. Liberale FDP ender på 11,5 prosent, mens høyreradikale AfD ender på 10,3 prosent.

Venstrepartiet Die Linke gjør et svært dårlig valg, og ender på 4,9 prosent, rett under sperregrensa, viser resultater fra tyske valgmyndigheter mandag morgen. Ifølge kringkasteren ZDF får partiet kun noen få direktemandater i Forbundsdagen.

[ For disse klimaktivistene var valget et spørsmål om liv og død ]

NEDERLAG: Armin Laschet og kristendemokratiske CDU/CSU leverer sitt dårligste valgresultat noensinne, med 24,1 prosent. Foto: Markus Schreiber / AP / NTB (Markus Schreiber/AP)

SPD vant Merkels krets

SPD gjør det godt på CDUs bekostning også flere steder lokalt.

I kretsen Vorpommern-Greifswald, som Merkel har vært innvalgt fra siden 1990, får CDU-kandidaten Georg Günther 20,5 prosent, mens SPDs Anna Kassautzki får 24,4 prosent, ifølge ZDF.

Annegret Kramp-Karrenbauer, som først ble utpekt som Merkels arvtaker som partileder i fjor, før hun senere gikk av, vant heller ikke direktemandat. Hun får dog en plass i Forbundsdagen via partiets delstatsliste i Saarland.

I München har De grønne vunnet en valgkrets. Dermed får de sitt første direktemandat fra konservative Bayern.

I nord har lille SSW, som representerer den danske minoriteten i Schleswig-Holstein, fått en plass i Berlin. Sist gang partiet var representert i Forbundsdagen, var etter valget i 1949.

AfD størst i Thüringen

I delstaten Thüringen øst i Tyskland ble høyreradikale AfD for første gang størst av alle partiene, med 24 prosent av stemmene.

Partiet, som er satt under overvåking av sikkerhetstjenesten BfV på grunn av høyreekstreme tendenser, fikk 24,6 prosent og ble størst også i Sachsen, som også ligger i øst.

På føderalt plan var valgdeltakelsen mellom 76 og 77 prosent, ifølge prognoser. Det er omtrent på samme nivå som i 2017, da frammøtet var 76,2 prosent.

[ Rabbiner i forsvaret skal motvirke jødehets i Tyskland ]

REKORD: De grønne endte på 14,8 prosent, partiets beste resultat noensinne. Sammen med liberale FDP blir de helt sentrale i dannelsen av Tysklands neste regjering. Foto: Kay Nietfeld / DPA via AP / NTB (Kay Nietfeld/AP)

Uklar vei videre

Selv om valgresultatet nå er kjent, tar det trolig lang tid før Merkels etterfølger er på plass.

Nøkkelen ligger hos De grønne og FDP, men mens De grønne tilsynelatende foretrekker sosialdemokratene, vil FDP helst regjere med de konservative. Partiene vil bli nødt til å regjere sammen om de skal ha flertall.

Både SPDs Olaf Scholz og CDU/CSUs Armin Laschet sa søndag at de ville forsøke å danne regjering, helst før jul.

– Det må være sånn at jeg og vi gjør alt vi kan for å sørge for at vi er ferdige til juletider, sa sosialdemokraten Olaf Scholz under partilederdebatten på valgkvelden.

Kristendemokratiske Armin Laschet sa han hadde samme mål som rivalen.

– Helt klart før jul, sa Laschet.

Klarer de ikke det, kan Merkel forbigå Helmut Kohl og bli den lengstsittende statsministeren i landet noensinne.