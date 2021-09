Historisk kvinneflertall i Islands nasjonalforsamling – også flertall for den sittende regjeringen

Regjeringen består i dag av Selvstendighetspartiet, De venstregrønne og Fremskrittspartiet, hvor sistnevnte tilsvarer det norske Senterpartiet. Partiene har sikret seg 37 av 63 seter i nasjonalforsamlingen Alltinget da alle stemmene var talt opp.

Statsminister Katrin Jakobsdottir fra De venstregrønne har tapt stemmer til sine regjeringspartnere, og det gjenstår å se om de tre partiene fortsetter samarbeidet også etter valget, og om Jakobsdottir fortsetter som statsminister.

– Vi må se hvordan regjeringspartiene gjør det samlet og hvordan vi gjør det, sa Jakobsdottir til nyhetsbyrået AFP i natt, samtidig som foreløpige resultater viste at hennes parti taper ett av de elleve mandatene det vant i 2017.

[ Hans ateisme raknet i Oxford. Nå er han en av verdens mest anerkjente teologer ]

Historisk kvinneflertall

Etter at alle stemmene var ferdig talt opp søndag formiddag, ble det klart at Alltinget skal bestå av 33 kvinner og 30 menn.

Det er første gang på Island, og i Europa, at en nasjonalforsamling har flere kvinner enn menn. Det viser tall AFP har hentet fra Verdensbanken.

Sverige er det landet som tidligere har kommet nærmest å krysse grensen for halvparten kvinner, halvparten menn i en nasjonalforsamling – med 47 prosent kvinner.

Byks for et regjeringsparti

Valgets store vinner ble det islandske senterpartiet, Fremskrittspartiet, som har klatret 6,6 prosentpoeng fra forrige valg og kapret fem nye plasser i Alltinget sammenlignet med forrige valg.

Jakobsdottirs parti, De venstregrønne, har tapt tre seter, og gått ned 4,3 prosentpoeng.

[ Flyktningar fanga i grenseland - fire døde av utmatting ]

Det største partiet i regjeringen, Selvstendighetspartiet, ligger uforandret på 16 seter selv om også de har tapt velgere. De endte med oppslutning som var 0,8 prosentpoeng mindre enn i 2017.

Åtte partier inne på Alltinget

Så mange som ni partier var ventet å kunne få plass i Alltinget, noe som stykker opp det politiske landskapet enda mer enn før. Det gjør det også vanskelig å forutse hvilke partier som kan komme til å danne en koalisjon.

– Jeg vet at resultatene gjør det komplisert og at det kommer til å bli komplisert å danne en ny regjering, sa Jakobsdottir under valgnatten.

Åtte partier endte med å kapre seter i nasjonalforsamlingen etter at alle stemmene var talt opp.

Det liberale Senterpartiet, som gjorde et godt valg for fire år siden, så tidligere ut til å være ute fra Alltinget – men de endte med tre seter, fire færre enn ved forrige valg.

[ Opprop fra prester: Vi er entydig negative til storprostimodellen Opprop fra prester: Vi er entydig negative til storprostimodellen ]