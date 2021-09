– Jeg vil være en positiv og engasjert pådriver for å utvikle vårt humanistiske livssynssamfunn. Halve Norges befolkning sier at de føler seg nærmest det humanistiske livssynet. Det setter høye krav til oss, sier Lomsdalen.

Lomsdalen ble innstilt som leder av valgkomiteen i vår. I en pressemelding sier han at han gleder seg til å lede landets over 100.000 organiserte humanister.

