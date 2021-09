Bistandsprogrammet Olje for Utvikling skal avvikles

– Når vi nå innretter bistanden i en grønnere retning, er det avgjørende med god dialog med samarbeidslandene for å få til nye og gode programmer med eierskap i mottakerlandet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Gjennom programmet, som ble etablert i 2005, har Norge bidratt til å bygge kompetanse til forvaltning av oljeressurser i over 30 land.

