Takker Ropstad for innsatsen for barn

Solberg hadde kalt inn til pressekonferanse for å orientere etter at barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) trakk seg som statsråd og KrF-leder lørdag.

Solberg trekker fram flere områder der Ropstad har satt spor: Barnefamilier har fått det bedre, styrket barnetrygden, innført fritidskortet og rullet ut en barnevernsteform.

Men Solberg forstår at Ropstad trekker seg:

– Det ville være vanskelig for ham både i regjering og som leder for KrF i den tiden han måtte rydde opp med skattemyndighetene, sier Solberg.

Hun er samtidig lei seg for at Ropstad måtte gå av, men sier at hans beslutning er god.

– Jeg synes dette er en utrolig trist sak. Jeg håper Kjell Ingolf rydder opp sammen med skatteetaten, og at han kan bidra med sitt store engasjement i Stortinget de neste fire årene.

Nestleder i KrF, Olaug Bollestad, overtar som barne- og familieminister etter at Ropstad trakk seg, opplyser statsministeren. Bollestad fortsetter også som landbruks- og matminister.

