Sammenligner Ropstad-saken med NAV-skandalen

– Hvis en trygda eller ufør person har fylt inn et skjema feil og blir tatt for å ha mottatt tusen kroner for mye, blir de forfulgt og tvunget til å betale tilbake. Hvis du har millionlønn, privatsjåfør, men likevel stjeler fra fellesskapet, kan du bare gå i dialog med staten og si at du er lei deg, sier Mímir Kristjánsson.

Rødt-politikeren vant partiets første stortingsplass fra Rogaland i mandagens valg. Han mener skattesaken til Ropstad er alvorlig og må få konsekvenser. KrF-lederen har innrømmet å ha tatt aktive grep for å slippe skatt på statsrådsboligen i Oslo.

– Jeg er overrasker over at han blir sittende som partileder, sier Mímir Kristjánsson.

Ubehagelig

Kristjánsson mener saken sier noe ubehagelig om samfunnet vårt.

– Det som sitter med makt og innflytelse er ikke villig til å se gjennom fingrene på det hvis fattige gjør feil, men selv skal de ha en ubegrenset tabbekvote. Her har det blitt gjort et aktivt skattegrep, og det er under enhver kritikk for en statsråd som har smykket seg med høy moral.

USTRAFFET: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har innrømmet at han gjorde en dårlig vurdering da han inngikk en avtale med foreldrene sine for å slippe unna skatt. Men kan fortsetter som partileder, og foreløpig er det høyst usikkert om han vil bli straffet for det han har gjort. (Erlend Berge)

KrF-leder og statsråd Kjell Ingolf Ropstad har helt fram til 2020 vært folkeregistrert på gutterommet hjemme hos sine foreldre i Agder. På den måten har han sikret seg gratis bolig i Oslo gjennom hele perioden som representant på Stortinget fra 2009 til 2019.

Da Ropstad tiltrådte som barne- og familieminister i 2019, fikk han tildelt en statsrådsbolig via Statsministerens kontor. Ropstad inngikk da en avtale om å betale noe av foreldrenes boligkostnader, for på den måten å fortsette å slippe unna fordelsbeskatning for fri bolig. Det var Aftenposten som avslørte dette. Det er fremdeles uklart om saken vil få juridiske konsekvenser for KrF-lederen.

NAV-skandalen

Mímir Kristjánsson sammenligner saken til Ropstad med NAV-skandalen. Der viste det seg at rundt 2400 saker ble feilbehandlet fordi NAV tolket regelverket feil. Minst 80 av disse ble dømt for trygdesvindel, og har i noen tilfeller måtte sone i fengsel.

– Dette sier noe om hvordan vi behandler fattige folk på én måte, og rike folk på en annen måte. Ropstad sier han skal gå i dialog med skatteetatene. En som er ufør får ikke spørre myndighetene om dialog. Tvert imot blir de straffa.

Dette vrir kniven rundt i såret til alle de som ble straffeforfulgt på feil grunnlag. — Mímir Kristjánsson

NAV-skandalen er blitt et bilde på hvor hjelpeløse vanlige NAV-klienter kan være i møte med et statlig forvaltningsorgan. Selv om det i etterkant viste seg at det var NAV som hadde gjort feilen, så nådde ikke de trygdede gjennom i rettssystemet.

– Hva tror du NAV-ofre vil føle, dersom det viser seg at Ropstad slipper straff og får fortsette som partileder?

– Det er bare å se på internett i dag. De er rasende. Dette vrir kniven rundt i såret til alle de som ble straffeforfulgt på feil grunnlag. Trygda folk gjennomgikk et justismord, mens når regjeringspolitikere går gjennom etterlønnsskandaler og tar mer penger fra fellesskapet til tross for sine skyhøye lønninger, da skal de bli tilgitt og få fortsette.

Svekket troverdighet

Kristjánsson tror denne saken vil gå hardt ut over troverdigheten til et parti som i utgangspunktet sier at de jobber for de svake.

– Ropstad har en stor jobb med å gjenopprette tilliten med KrF. Jeg har stor respekt for at KrF har stilt opp for de svake i Norge og i verden, men når lederen deres lurer skatteregler, så er troverdigheten på det ganske svekket.

– Burde dette også få konsekvenser for ham som statsråd?

– Nå skal regjeringen gå av om to uker uansett, så det er ikke så farlig. Dette har ikke så mye å si for Ropstad som statsråd, men det har mye å si for KrF. Ropstad må nå stille seg et personlig moralsk spørsmål. Hvis han synes det er greit at NAV-brukere blir straffa, må han synes det er riktig at han blir straffa sjøl.

